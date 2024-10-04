Перепутали Бурака с Боратом. На улицах Петербурга появились афиши выставки Сафронова

На улицах Петербурга появились афиши, которые напоминают о выставке Никаса Сафронова, специальным гостем которого станет один из популярных актеров Бурак Озчивит. Правда, на самом плакате изображена не турецкая кинозвезда, а казахстанский телеведущий из фильма «Борат».

При создании афиши допустили ошибку: вместо Бурака Озчивита изобразили персонажа Бората Сагдиева, который однажды отправился в США, чтобы сделать репортаж о «величайшей в мире стране». Видимо, в именах мужчин из разных вселенных — Бурак и Борат — перепутали буквы, из-за чего и вышла такая оплошность.

Между тем с датами на плакате не напутали. Персональная экскурсия Никаса Сафронова для турецкой кинозвезды, как и планировалось, состоится 9 октября в 15 часов дня. Местом проведения персональной выставки станет Инженерный дом в Петропавловской крепости.

Бурак Озчивит — один из самых популярных актеров, известный многим по сериалу «Великолепный век». Звезда турецких фильмов является большим поклонником живописи и современного искусства в целом. Будучи знакомым с творчеством российского художника Никаса Сафронова, Бурак счел необходимым посетить его персональную выставку и, таким образом, поддержать современное искусство. Подробнее о выставке читайте в афише «Фонтанки».