Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +8

1 м/c,

с-в.

 761мм 90%
Подробнее
5 Пробки
USD 95,03
EUR 104,87
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Снова вирус летучих мышей
Вечные заборы
Криптобиржа и обыски
Промышленный Петербург
Иран атаковал Израиль
Из окопа в СИЗО — за педофилию
Рейтинги «Фонтанки»
Город Перепутали Бурака с Боратом. На улицах Петербурга появились афиши выставки Сафронова

Перепутали Бурака с Боратом. На улицах Петербурга появились афиши выставки Сафронова

1 275
7 комментариев

На улицах Петербурга появились афиши, которые напоминают о выставке Никаса Сафронова, специальным гостем которого станет один из популярных актеров Бурак Озчивит. Правда, на самом плакате изображена не турецкая кинозвезда, а казахстанский телеведущий из фильма «Борат».

При создании афиши допустили ошибку: вместо Бурака Озчивита изобразили персонажа Бората Сагдиева, который однажды отправился в США, чтобы сделать репортаж о «величайшей в мире стране». Видимо, в именах мужчин из разных вселенных — Бурак и Борат — перепутали буквы, из-за чего и вышла такая оплошность.

Между тем с датами на плакате не напутали. Персональная экскурсия Никаса Сафронова для турецкой кинозвезды, как и планировалось, состоится 9 октября в 15 часов дня. Местом проведения персональной выставки станет Инженерный дом в Петропавловской крепости.

Бурак Озчивит — один из самых популярных актеров, известный многим по сериалу «Великолепный век». Звезда турецких фильмов является большим поклонником живописи и современного искусства в целом. Будучи знакомым с творчеством российского художника Никаса Сафронова, Бурак счел необходимым посетить его персональную выставку и, таким образом, поддержать современное искусство. Подробнее о выставке читайте в афише «Фонтанки».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY16
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Teo Piter
11 минут
- Сэм Сэруэль - сэр Самуэль - какая разница! - мне неприятно…
DEMOMON
30 минут
Ну тогда уж и Бората приглашайте, раз так вышло.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
Новости компаний
Группа «Эталон» вошла в перечень компаний с развитием ESG на уровне «выше среднего»
3 октября, 15:40
Новости компаний
Setl Group лидирует по объему ввода жилья в Санкт-Петербурге
3 октября, 15:05
ТОП 5
Новости компаний
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25
Группа «Эталон» вошла в перечень компаний с развитием ESG на уровне «выше среднего»
3 октября, 15:40
Setl Group лидирует по объему ввода жилья в Санкт-Петербурге
3 октября, 15:05
На тепловых сетях от котельной «Петербургтеплоэнерго» в Сестрорецке прошла противоаварийная тренировка
3 октября, 12:19
«Ленстройтрест» стал победителем конкурса «Лидер строительного качества»
2 октября, 18:05
Будьте здоровы! В Пушкинском районе появится современный поликлинический комплекс
2 октября, 18:00
Социальные объекты «Главстрой Санкт-Петербург» — «Лидеры строительного качества»
2 октября, 16:51