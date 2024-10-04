Толпа в чёрном устроила бой на крыше у храма на Васильевском. Никто не мешал

Источник: читатель «Фонтанки»

Особо массовое скопление людей на крыше заметили петербуржцы на Васильевском острове 3 октября. Покорители высоты привлекали внимание не только своей численностью, но и нетипичными для руферов замашками.

Кадрами, снятыми у церкви Святой Екатерины неподалёку от Тучкова моста, поделились читатели «Фонтанки». Около трёх часов дня они наблюдали за толпой на крыше. Полтора десятка человек не были похожи на клиентов «чёрных экскурсоводов», предлагающих полюбоваться на Петербург с высоты и сделать головокружительные фото. Их внимание было больше сосредоточено друг на друге, а точнее на поединке, который устроили двое.

Стиль боя наблюдающих с земли не впечатлил. Впрочем, вероятно с больших экранов он будет выглядеть эффектнее. По данным «Фонтанки», на крыше были заняты киносъёмкой.