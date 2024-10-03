Абитуриентам не добавят баллов за детей при поступлении в вуз

При поступлении в университеты абитуриентам не будут начислять дополнительные баллы за детей. Об этом заявили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Считать наличие детей индивидуальным достижением для женщин ранее предложил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. В качестве поощрения таким абитуриентам он предложил начислять дополнительные баллы, но только если ребенок родился в год подачи документов.

В Минобрнауки считают, что на сегодняшний день достаточно действующего перечня индивидуальных достижений. В ведомстве его назвали «полным», пишет ТАСС 3 октября.

С резкой критикой инициативы выступил другой сенатор — Андрей Клишас. Он заявил, что нужно перестать начислять льготные допбаллы абитуриентам, иначе в скором времени в вуз не смогут поступать здоровые дети из полных семей.

«Эти игры нужно прекратить», — заявил Клишас.