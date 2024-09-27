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Власть Общество Клишас: игры с дополнительными баллами для поступающих в ВУЗ нужно прекратить. Льгот достаточно, считает сенатор

Клишас: игры с дополнительными баллами для поступающих в ВУЗ нужно прекратить. Льгот достаточно, считает сенатор

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Абитуриентам, поступающим в российские ВУЗы, необходимо перестать начислять дополнительные льготные баллы. Такое мнение высказал 27 сентября сенатор Андрей Клишас.

«С дополнительными баллами при поступлении в ВУЗ для абитуриентов игры нужно прекратить», написал председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в своем телеграм-канале. По его мнению, льгот для различных категорий граждан «у нас и так уже достаточно».

«Если будем продолжать эту гонку», объяснил Клишас — «скоро здоровый ребёнок из полной семьи и без собственных детей вообще уже никуда не поступит».

Ранее глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил считать наличие детей индивидуальным достижением для женщин при поступлении в ВУЗы и начислять дополнительные баллы, если ребенок рожден в течение года до подачи документов.

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