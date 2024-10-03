Операция выполнена. Посмотрите, как спасатели доставали автомобиль из Невы

Петербургские спасатели достали автомобиль из Невы в центре города утром 3 октября. В операции участвовали водолазы и автокран спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Отмечается, что автомобиль скатился в воду с края Университетской набережной по неосторожности водителя. Людей в этот момент в салоне не было. Обошлось без пострадавших.

Для того чтобы зацепить машину за трос, водолазам пришлось нырять на четырехметровую глубину. Затем утонувший транспорт медленно подняли наверх автокраном и аккуратно поставили на поверхность. После чего сотрудники МЧС сразу же приступили к осмотру.