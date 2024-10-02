Суд в Москве арестовал 372 млн долларов на счетах Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank

Арбитражный суд Московской области арестовал все средства американских банков Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, находящихся на счетах «Ситибанка» и «ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ». Речь идет о 372 миллионах долларов, следует из определения суда от 1 октября, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

С иском к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Национальному банку Украины, Национальному фонду инвестиций Украины, Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank в суд обратился заместитель генерального прокурора РФ, представляющий интересы России. Истец отмечал, что в апреле 2022 года США ввели блокирующие экономические меры против российских резидентов, в том числе ПАО «Сбербанк», акционером которого является РФ. В результате чего «Сбербанк» «лишился фактического и юридического контроля над своей дочерней компанией, а также способности участвовать в распределении и получении ее прибыли». И поэтому прокуратура РФ требует признать действия бывшей украинской «дочки» «Сбербанка» — «Международного резервного банка» (МРБ) — «нарушающими права и законные интересы России».

«При таких обстоятельствах арбитражный суд полагает, что обеспечительные меры в удовлетворенной судом вышеуказанной редакции соответствуют принципам разумности, обоснованности, соразмерности заявленным требованиям и не нарушают баланс интересов заинтересованных сторон», — сказано в определении об аресте средств на счетах.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти наложил арест на российские активы JP Morgan Chase на сумму 439,5 млн долларов, которые были заморожены на его счетах с 2022 года.