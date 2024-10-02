Трое пожилых мужчин перевернулись на самодельном болотоходе в Ленобласти. Один погиб

Источник: Аварийно-спасательная служба ЛО / Вконтакте







В Тосненском районе Ленобласти спасатели искали по лесам трех пожилых мужчин, что не вернулись из леса. Оказалось, что они попали в аварию на самодельном транспорте. Для одного из них эта поездка стала последней.

Вечером 1 октября спасателям поступила информация, что из леса в районе деревни Кирково не вышли трое пожилых мужчин, сообщает 2 октября Аварийно-спасательная служба Ленобласти. На поиски отправили поисково-спасательный отряд города Тосно.

Источник: Аварийно-спасательная служба ЛО / Вконтакте







В итоге спасатели обнаружили перевернутый самодельный болотоход, а рядом с ним — заблудившихся мужчин. Один из них в результате происшествия погиб. Двоих выживших спасатели транспортировали до машины скорой помощи, после чего передали тело погибшего полиции.

Данные мужчины и обстоятельства его гибели устанавливаются, пишет 47News.