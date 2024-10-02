Володин: пять законов об ужесточении миграционной политики примут до декабря

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит пять законов об ужесточении миграционной политики в России и примет их до декабря 2024 года. Об этом 2 октября заявил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

За подделку, изготовление или оборот поддельных документов и преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранцев, предлагается ввести повышенную ответственность. Это предполагает от 2 до 6 лет лишения свободы и крупный штраф с конфискацией — от 5 до 10 миллионов рублей для юридических лиц, а за повторное совершение — от 10 до 60 миллионов рублей.

Организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой либо в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений, предлагается отнести к числу особо тяжких преступлений. Наказывать за такое хотят лишением свободы на срок от 8 до 15 лет, штрафом от 3 до 5 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности.

По словам Володина, законопроекты поддержало большинство депутатов, а около 350 из них являются авторами этих инициатив. Накануне Госдума одобрила в первом чтении законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. А в сентябре Володин сообщал, что в Думе готовят запрет трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи. Также на рассмотрении нижней палаты находится законопроект о борьбе с фиктивными браками с иностранцами. В конце сентября в него внесли поправку, которая увеличит срок брака для упрощенного получения разрешения на временное проживание в России до трех лет.