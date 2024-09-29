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    Госдума рассмотрит пакет законопроектов об ужесточении миграционного законодательства

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    Госдума рассмотрит пять законопроектов об ужесточении миграционного законодательства. Приступить к их рассмотрению депутаты планируют в начале октября. Об этом 29 сентября в твоем телеграм-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Первый законопроект предлагает признавать в качестве отягчающего обстоятельства то, что человек, совершивший преступление, находится на территории России незаконно. Вторая инициатива относит организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям. В случае принятия законопроекта за такие действия могут грозить от 8 до 15 лет заключения, штраф до 5 млн рублей и лишение права занимать ряд должностей.

    Также предложено ужесточить наказание за подделку, изготовление и оборот поддельных документов и за фиктивную регистрацию иностранцев. За это авторы хотят наказывать лишением свободы на срок от 2 до 6 лет, штрафами до 10 млн рублей с конфискацией и до 60 млн рублей с конфискацией — за повторное нарушение.

    Четвертый законопроект предполагает внесудебную блокировку интернет-ресурсов с предложениями услуг, связанными с незаконной миграцией. В случае одобрения пятой инициативы посредническим организациям будет запрещено принимать участие в приёме экзаменов у мигрантов.

    Володин добавил, что внести инициативы в Госдуму планируется 1 октября.

    Ранее спикер Госдумы рассказал, что готовится законодательная инициатива, которая запретит трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи. Он отметил, что ее готовы поддержать большинство депутатов, независимо от фракций.

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