Госдума рассмотрит пакет законопроектов об ужесточении миграционного законодательства

Госдума рассмотрит пять законопроектов об ужесточении миграционного законодательства. Приступить к их рассмотрению депутаты планируют в начале октября. Об этом 29 сентября в твоем телеграм-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



Первый законопроект предлагает признавать в качестве отягчающего обстоятельства то, что человек, совершивший преступление, находится на территории России незаконно. Вторая инициатива относит организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям. В случае принятия законопроекта за такие действия могут грозить от 8 до 15 лет заключения, штраф до 5 млн рублей и лишение права занимать ряд должностей.



Также предложено ужесточить наказание за подделку, изготовление и оборот поддельных документов и за фиктивную регистрацию иностранцев. За это авторы хотят наказывать лишением свободы на срок от 2 до 6 лет, штрафами до 10 млн рублей с конфискацией и до 60 млн рублей с конфискацией — за повторное нарушение.

