Володин: Новые поправки сделают фиктивный брак ради гражданства РФ бесполезным

Депутаты предложили увеличить до трех лет срок брака с гражданином РФ для упрощенного получения разрешения на временное проживание в России. Соответствующую поправку внесли в Госдуму, сообщил ее автор и председатель Нижней палаты Вячеслав Володин.



Поправку включили в законопроект по борьбе с фиктивными браками с иностранцами, принятый в первом чтении, сообщили в Госдуме 26 сентября. Изначально предполагалось, что иностранец сможет получить разрешение на временное проживание (РВП) в России в упрощенном порядке спустя два года брака с гражданином РФ, но «правильно минимальный срок сделать не менее трех лет», отметил Володин. Только после этого срока, по законопроекту, иностранец сможет получить РВП вне квоты.