    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 15

    4 м/с, южн

    753мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.39eur103.48

    Володин: Новые поправки сделают фиктивный брак ради гражданства РФ бесполезным

    1100
    2 комментария

    Депутаты предложили увеличить до трех лет срок брака с гражданином РФ для упрощенного получения разрешения на временное проживание в России. Соответствующую поправку внесли в Госдуму, сообщил ее автор и председатель Нижней палаты Вячеслав Володин.

    Поправку включили в законопроект по борьбе с фиктивными браками с иностранцами, принятый в первом чтении, сообщили в Госдуме 26 сентября. Изначально предполагалось, что иностранец сможет получить разрешение на временное проживание (РВП) в России в упрощенном порядке спустя два года брака с гражданином РФ, но «правильно минимальный срок сделать не менее трех лет», отметил Володин. Только после этого срока, по законопроекту, иностранец сможет получить РВП вне квоты.

    Еще одна поправка в законопроект направлена на борьбу с фиктивным отцовством. Она предполагает, что получить вид на жительство после усыновления ребенка — гражданина РФ, не вступая в брак, можно будет только спустя три года совместного проживания или ведения хозяйства.

    «После внесения изменений заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения иностранным гражданином российского гражданства», — считает Володин.

    Законопроект против фиктивных браков с иностранцами Госдума приняла в первом чтении 10 апреля. Как пишет ТАСС, сегодня профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал принять его во втором чтении в редакции с новым минимальным сроком брака.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    ГосдумаБрак с иностранцемМиграционное законодательство
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close