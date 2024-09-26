Володин: Новые поправки сделают фиктивный брак ради гражданства РФ бесполезным

Депутаты предложили увеличить до трех лет срок брака с гражданином РФ для упрощенного получения разрешения на временное проживание в России. Соответствующую поправку внесли в Госдуму, сообщил ее автор и председатель Нижней палаты Вячеслав Володин.
Поправку включили в законопроект по борьбе с фиктивными браками с иностранцами, принятый в первом чтении, сообщили в Госдуме 26 сентября. Изначально предполагалось, что иностранец сможет получить разрешение на временное проживание (РВП) в России в упрощенном порядке спустя два года брака с гражданином РФ, но «правильно минимальный срок сделать не менее трех лет», отметил Володин. Только после этого срока, по законопроекту, иностранец сможет получить РВП вне квоты.
Еще одна поправка в законопроект направлена на борьбу с фиктивным отцовством. Она предполагает, что получить вид на жительство после усыновления ребенка — гражданина РФ, не вступая в брак, можно будет только спустя три года совместного проживания или ведения хозяйства.
«После внесения изменений заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения иностранным гражданином российского гражданства», — считает Володин.
Законопроект против фиктивных браков с иностранцами Госдума приняла в первом чтении 10 апреля. Как пишет ТАСС, сегодня профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал принять его во втором чтении в редакции с новым минимальным сроком брака.