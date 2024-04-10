    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    3 м/с, южн

    757мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd93.22eur101.23

    Госдума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с фиктивными браками иностранцев

    621
    обсудить

    В первом чтении Госдума РФ приняла законопроект о борьбе с использованием иностранцами фиктивных браков для легализации в России. Об этом стало известно в понедельник, 10 апреля, из базы данных нижней палаты российского парламента.

    «Направлен на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

    Документ предполагает отзыв разрешения на временное проживание и вид на жительство, если суд отменил усыновление или аннулировал запись акта об установлении отцовства иностранца в отношении ребенка.

    Также такая мера действует при признании недействительным брака с гражданином России, который стал основанием для получения соответствующего статуса.

    В Госдуму законопроект внесли сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова, Юрий Валяев и депутат Виктор Водолацкий.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    Законопроект
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close