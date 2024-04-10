Госдума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с фиктивными браками иностранцев

В первом чтении Госдума РФ приняла законопроект о борьбе с использованием иностранцами фиктивных браков для легализации в России. Об этом стало известно в понедельник, 10 апреля, из базы данных нижней палаты российского парламента.

«Направлен на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.