Пять законов против нелегальной миграции внесены в Госдуму

Пять новых законопроектов о противодействии нелегальной миграции будут рассмотрены в Госдуме. Об этом сообщает 1 октября РИА Новости со ссылкой на вице-спикера палаты Ирину Яровую, которая также является главой межфракционной комиссии по вопросу миграционной политики.

«В Государственную думу внесены пять законопроектов, которые серьезным образом повышают статус противодействия нелегальной миграции», — рассказала Яровая.

«Наша задача сделать невыгодным организацию нелегальной миграции, пресечь любые противоправные действия, которые причиняют вред общественным и государственным интересам», — пояснила она.

Также 1 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции из корыстных побуждений. Дело в том, что завоз в страну иностранцев стал высокодоходным бизнесом, пояснил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. При этом сами мигранты чаще становятся жертвами преступлений, так как находятся вне правового поля.

«Нелегальная миграция является и способом проникновения в страну представителей экстремистских и террористических групп, поэтому представляет серьезную угрозу для безопасности государства и граждан», — цитирует РИА депутата.

30 сентября Яровая сообщила, что в Госдуме готовят законопроект, который обяжет детей мигрантов проходить диагностику и подготовку перед принятием в российские школы. По ее словам, дети должны знать язык, на котором будет проходить обучение.