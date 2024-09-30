В Госдуме готовят законопроект об обязательной диагностике и подготовке детей мигрантов до принятия в школы РФ



По словам Яровой, дети должны знать язык, на котором будет проходить обучение, а также общение с педагогами и другими учениками. Однако около 14 тысяч детей мигрантов из 209 тысяч, обучающихся на сегодняшний день в общеобразовательных организациях, «до школы не дошли».



«Без знания языка обучение в школе невозможно, оно создает проблемы и для самого ребенка, который не знает язык, и создает конфликтную ситуацию в самой школе, создает трудности для учителей», – сказала Яровая, пишет РБК.



Ранее стало известно, что Минпросвещения начало разрабатывать меры для адаптации детей иностранцев: дополнительные занятия по русскому языку и психолого-педагогическое сопровождение учащихся. По данным ведомства, это необходимо, так как в части российских школ наблюдается превышение предлагаемого соотношения детей иностранных граждан и местных школьников.

