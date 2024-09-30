В Госдуме готовят законопроект об обязательной диагностике и подготовке детей мигрантов до принятия в школы РФ

В Госдуме готовят законопроект, который будет обязывать детей мигрантов проходить диагностику и подготовку перед принятием в российские школы. Об этом сообщила вице-спикер ГД Ирина Яровая на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», пишет РИА Новости в понедельник, 30 сентября.
По словам Яровой, дети должны знать язык, на котором будет проходить обучение, а также общение с педагогами и другими учениками. Однако около 14 тысяч детей мигрантов из 209 тысяч, обучающихся на сегодняшний день в общеобразовательных организациях, «до школы не дошли».
«Без знания языка обучение в школе невозможно, оно создает проблемы и для самого ребенка, который не знает язык, и создает конфликтную ситуацию в самой школе, создает трудности для учителей», – сказала Яровая, пишет РБК.
Ранее стало известно, что Минпросвещения начало разрабатывать меры для адаптации детей иностранцев: дополнительные занятия по русскому языку и психолого-педагогическое сопровождение учащихся. По данным ведомства, это необходимо, так как в части российских школ наблюдается превышение предлагаемого соотношения детей иностранных граждан и местных школьников.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.