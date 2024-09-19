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Общество Минпросвещения разрабатывает меры для адаптации детей иностранцев. В некоторых школах РФ их больше, чем местных школьников

Минпросвещения разрабатывает меры для адаптации детей иностранцев. В некоторых школах РФ их больше, чем местных школьников

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7 комментариев

В части российских школ наблюдается превышение предлагаемого соотношения детей иностранных граждан и местных школьников. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба Министерства просвещения РФ.

«В таких ситуациях важно принять дополнительные меры для эффективной адаптации учащихся», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Среди предложений ведомства — дополнительные занятия по русскому языку и психолого-педагогическому сопровождению, для которых потребуется больше учителей.

Согласно пресс-релизу, в настоящее время «прорабатываются законодательные инициативы по закреплению обязательного прохождения языковой диагностики детьми мигрантов». Ожидается, что эта мера позволит «заблаговременно организовать» дополнительные занятия для указанных учеников.

Ранее Минпросвещения рекомендовало принимать в класс не более трех детей иностранных граждан, плохо владеющих русским языком.

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Комментарии
8
Sonata
30 минут
Непереводимый для моего ума силлогизм: "Минпросвещения разрабатывает меры для адаптации детей иностранцев. В некоторых школах РФ их больше, чем местных школьников". Если иностранцы не местные для каких-то школ, то кто же это? Не берите их, вот и все дела. А если уж берёте, то используйте для обучения счётные палочки помассивнее.
282201992
38 минут
да уж... аул полнейший...страшно деток в школу водить ..везде не русские.!
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