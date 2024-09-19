Минпросвещения разрабатывает меры для адаптации детей иностранцев. В некоторых школах РФ их больше, чем местных школьников

В части российских школ наблюдается превышение предлагаемого соотношения детей иностранных граждан и местных школьников. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба Министерства просвещения РФ.



«В таких ситуациях важно принять дополнительные меры для эффективной адаптации учащихся», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Среди предложений ведомства — дополнительные занятия по русскому языку и психолого-педагогическому сопровождению, для которых потребуется больше учителей.

Согласно пресс-релизу, в настоящее время «прорабатываются законодательные инициативы по закреплению обязательного прохождения языковой диагностики детьми мигрантов». Ожидается, что эта мера позволит «заблаговременно организовать» дополнительные занятия для указанных учеников.

Ранее Минпросвещения рекомендовало принимать в класс не более трех детей иностранных граждан, плохо владеющих русским языком.