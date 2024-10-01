Госдума одобрила закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Об этом во вторник, 1 октября, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, который внесет изменения в статью 104.1 УК России, дополнив ее статьей 322.1 — организация незаконной миграции. Согласно сообщению Володина, закон будет предусматривать изъятие денежных средств, имущества и ценностей, приобретенных в результате организации нелегальной миграции.

«Незаконная миграция организовывается из корыстных побуждений, поэтому полученные от этого деньги, имущество и ценности будут конфискованы. Данную инициативу ранее мы с вами обсуждали. Вы её поддержали — 97% участников опроса высказались за принятие такого закона», — подчеркивает спикер Госдумы.

Вячеслав Володин также напоминает, что, по данным МВД, в прошлом году рост преступлений по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) достиг 79,6%.

Ранее депутаты Государственной думы России внесли законопроект о конфискации имущества за организацию нелегальной миграции. Поправки будут затрагивать статью 104.1 УК РФ (Конфискация имущества). Как сообщалось в пояснительной записке, опубликованной на сайте Госдумы, новый закон сделает организацию нелегальной миграции финансово невыгодной. И это, в свою очередь, сократит объем «черной» экономики, которая связана с незаконными миграционными потоками.