Пытаясь избежать одного ДТП, водитель «Чери» на Бабушкина устроил второе. Полиция показывает, что стало с «Ладой»

Два человека — ребёнок и взрослый — получили травмы в результате ДТП в Невском районе Петербурга. Подробности сообщает 2 октября ГУ МВД по городу и области.

ДТП произошло 1 октября в 6:45 на улице Бабушкина, 55. По предварительной версии, 35-летний водитель «Чери Тиго 7» выбрал небезопасную дистанцию до едущего перед ним автомобиля. Чтобы избежать удара, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2114 под управлением 44-летнего мужчины, который двигался навстречу и остановился для поворота налево.

Оба пострадавших — в «Ладе». Водитель в тяжёлом состоянии, по данным «Фонтанки», у него переломы грудины и костей таза. 14-летний пассажир госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Полиция установила, что в этом году водитель «Чери» 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. По данным «Фонтанки», штрафы он оплатил, почти все — за превышение скорости. Водитель — владелец машины, 35-летний житель Бугров. Водителя ВАЗ штрафовали также 14 раз, все его нарушения — скоростные.