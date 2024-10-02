Съезд с КАД на трассу М-11 «Нева» закроют на две недели

Ремонт закроет один из съездов на развязке кольцевой автодороги Петербурга с платной трассой М-11. Выбирать объезды придется в течение двух недель.
С 3 по 17 октября будет полностью перекрыто движение по съезду с внутреннего кольца КАД на скоростную автодорогу М-11 «Нева» на 67-м километре кольцевой, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там будут ремонтировать путепровод над основным ходом КАД.
Работы по заказу ООО «Магистраль двух столиц» выполнит ООО «ПСА». Дорожники скорректируют положение опорных частей пролетного строения на одной из опор.
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