В Отрадном пропал 9-летний Саша. Днем мальчик ушел выносить мусор и не вернулся

В городе Отрадное, в районе улицы Ленина, 13, пропал 9-летний Александр Юрьев. 1 октября, около двух часов дня, он пошел выносить мусор и не вернулся, сообщает 47news со ссылкой на администрацию города.

Источник: Администрация МО «Город Отрадное»







Мальчик ростом 1,5 метра, волосы русые. Одет Саша был, как на фото — в черную куртку и серые джинсы. По данным 47news, мальчик растет в благополучной семье и из дома ранее не уходил.

В поисках принимают участие более 30 человек — волонтеры, поисковики «ЛизаАлерт», учителя, сотрудники администрации и полиции.

Если вы видели мальчика, позвоните по номерам:

• 112;

• 7 (813) 624-33-01 — отделение полиции в Отрадном;

• +7 (981) 125-88-24 — Наталия Александровна, мама Саши.