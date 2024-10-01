Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

1 м/c,

вос.

 773мм 62%
Подробнее
3 Пробки
USD 93,22
EUR 104,17
Дело врачей: проведено 50 обысков
Когда дадут тепло
Умер Вячеслав Добрынин
Осенний призыв начался
Три истории о любви к Петербургу
Костыгин — о «деле Юлмарта»
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Российские таможенники нашли у пассажиров из Китая спрятанный золотой песок. Теперь им грозит до 5 лет тюрьмы

Российские таможенники нашли у пассажиров из Китая спрятанный золотой песок. Теперь им грозит до 5 лет тюрьмы

863
2 комментария

Почти 500 граммов золотого песка обнаружили хабаровские таможенники в ручной клади двух пассажиров из Китая. Спрятанные мешочки оценили в 3,8 млн рублей. Об этом 1 октября сообщили в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

Пассажиры направлялись на пароме в Тунцзян через пункт пропуска Нижнеленинское. При сканировании их багажа были найдены свертки с металлическим песком, спрятанные в пачках от сигарет и кошельках. Экспертиза подтвердила — внутри было золото общим весом 483,5 г.

Иностранцы признались, что работают водителями в золотодобывающей компании, а спрятанное золото планировали сдать в ломбард на родине, избежав декларирования товара.

По факту контрабанды стратегически важных товаров возбудили два уголовных дела, пассажиры заключены под стражу. Теперь мужчинам грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее «Фонтанка» писала, что таможенники изъяли у пассажира из Китая радиоактивные часы. Мужчину остановили в московском аэропорту Шереметьево, с его слов, аксессуар был приобретен для личных целей.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Илья_Саныч
43 минуты
Кому, тарможенникам грозит?
ЮлияБорисовна
5 минут
2 года назад дома у полковника Фролова при обыске нашли 12 миллиардов рублей (закадровый голос диктора: "Это годовой бюджет города Кирова"). В мае этого года российский суд вернул полковнику Фролову все 12 миллиардов рублей. Вопросы есть?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
VK и Telegram стали лидерами по объему мобильного трафика у петербуржцевДоля мобильного интернет-трафика в Telegram с 2022 года у петербуржцев выросла вдвое и составляет на сегодня около 12% от всего потребления в сети. Активность жителей Северной столицы в VK также увеличилась, в итоге соцсеть нарастила свою долю в структуре трафика до 16,5%. В ответ на рост популярности этих сервисов МегаФон увеличил пропускную способность прямых стыков с Telegram и VK, что позволило сократить время задержки контента и улучшить пользовательский опыт.
1 октября, 13:28
Новости компаний
Соседский центр «КВС» получил диплом I степени в номинации «Лучший объект социального значения»
30 сентября, 17:50
Новости компаний
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Вышка сотовой связи рядом с жилым домом. Это законно?
1 октября, 13:56
VK и Telegram стали лидерами по объему мобильного трафика у петербуржцевДоля мобильного интернет-трафика в Telegram с 2022 года у петербуржцев выросла вдвое и составляет на сегодня около 12% от всего потребления в сети. Активность жителей Северной столицы в VK также увеличилась, в итоге соцсеть нарастила свою долю в структуре трафика до 16,5%. В ответ на рост популярности этих сервисов МегаФон увеличил пропускную способность прямых стыков с Telegram и VK, что позволило сократить время задержки контента и улучшить пользовательский опыт.
1 октября, 13:28
«Цифровая» опера, сюрпризы от Лиепы и Аккуратова: что готовит для петербуржцев «Чайковский. Перезагрузка»
30 сентября, 17:54
Соседский центр «КВС» получил диплом I степени в номинации «Лучший объект социального значения»
30 сентября, 17:50
«Новый Лесснер» для учебы
30 сентября, 17:35
Меняться вместе с покупателями. Группе ЦДС- 25 лет
30 сентября, 17:20
Группа «Эталон» поддержала ремонт Иоанновского монастыря в Санкт-Петербурге
30 сентября, 16:45
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по своему вкладу
30 сентября, 15:20
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
Квартира в Ленобласти от ГК «А101»
27 сентября, 17:50