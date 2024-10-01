Российские таможенники нашли у пассажиров из Китая спрятанный золотой песок. Теперь им грозит до 5 лет тюрьмы

Почти 500 граммов золотого песка обнаружили хабаровские таможенники в ручной клади двух пассажиров из Китая. Спрятанные мешочки оценили в 3,8 млн рублей. Об этом 1 октября сообщили в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

Пассажиры направлялись на пароме в Тунцзян через пункт пропуска Нижнеленинское. При сканировании их багажа были найдены свертки с металлическим песком, спрятанные в пачках от сигарет и кошельках. Экспертиза подтвердила — внутри было золото общим весом 483,5 г.

Иностранцы признались, что работают водителями в золотодобывающей компании, а спрятанное золото планировали сдать в ломбард на родине, избежав декларирования товара.

По факту контрабанды стратегически важных товаров возбудили два уголовных дела, пассажиры заключены под стражу. Теперь мужчинам грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.