В Шереметьево таможенники изъяли у пассажира из Китая радиоактивные часы

Сотрудники московского аэропорта Шереметьево обнаружили радиоактивные часы в багаже пассажира из Китая. С аксессуаром мужчине пришлось попрощаться, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ 16 сентября.
Для проверки был остановлен 35-летний гражданин Китая. Мужчина проходил через «зеленый» коридор, когда сработала система радиационного контроля. При досмотре багажа было установлено, что уровень излучения от часов в 16 раз превышал допустимую норму.
Сам пассажир объяснил, что купил часы для личных целей. В результате прибор был изъят для дальнейшей экспертизы.
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