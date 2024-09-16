В Шереметьево таможенники изъяли у пассажира из Китая радиоактивные часы

Сотрудники московского аэропорта Шереметьево обнаружили радиоактивные часы в багаже пассажира из Китая. С аксессуаром мужчине пришлось попрощаться, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ 16 сентября.

1 из 2 Источник: ФТС России

Для проверки был остановлен 35-летний гражданин Китая. Мужчина проходил через «зеленый» коридор, когда сработала система радиационного контроля. При досмотре багажа было установлено, что уровень излучения от часов в 16 раз превышал допустимую норму.



Сам пассажир объяснил, что купил часы для личных целей. В результате прибор был изъят для дальнейшей экспертизы.

