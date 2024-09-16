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Общество В Шереметьево таможенники изъяли у пассажира из Китая радиоактивные часы

В Шереметьево таможенники изъяли у пассажира из Китая радиоактивные часы

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3 комментария

Сотрудники московского аэропорта Шереметьево обнаружили радиоактивные часы в багаже пассажира из Китая. С аксессуаром мужчине пришлось попрощаться, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ 16 сентября.

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Для проверки был остановлен 35-летний гражданин Китая. Мужчина проходил через «зеленый» коридор, когда сработала система радиационного контроля. При досмотре багажа было установлено, что уровень излучения от часов в 16 раз превышал допустимую норму.

Сам пассажир объяснил, что купил часы для личных целей. В результате прибор был изъят для дальнейшей экспертизы.

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Комментарии
3
Свободу попугаям!
16 сентября 2024, 16:47
С миру по нитке на новый ядерный реактор :)
282408812
16 сентября 2024, 16:39
и что тут страшного? вот если бы у него нашли радиоактивные презервативы, то был бы повод подумать.
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