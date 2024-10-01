Путин поручил разработать методы борьбы с хищением денежных средств

Президент России дал указание разработать способы противодействия хищению денежных средств мошенниками. Об этом во вторник, 1 октября, сообщают в Кремле.



Согласно тексту на сайте, в поручении говорится о необходимости внести в российское законодательство изменения, которые предусматривают разработку инструментов, предназначенных для предотвращения краж денег с применением методов социальной инженерии. К таким методом относятся угрозы, обман, злоупотребление доверием, которые вынуждают людей оформлять договоры потребительского кредита и передавать заемные деньги мошенникам.



Кроме того, изменения предусматривают введение «периода охлаждения», то есть промежутка времени между моментом, когда кредитор принимает решение о выдаче потребительского кредита гражданину, и непосредственной передачей ему денежных средств.



Также предлагается обязать банки и кредитные организации уведомлять клиента о заключении договора потребительского кредита, его условиях и праве заемщика аннулировать кредит в течение «периода охлаждения» через портал «Госуслуги».



Поручения были направлены правительству РФ и Банку России. Указания необходимо исполнить до 1 декабря 2024 года.



Ранее Эльвира Набиуллина заявляла, что борьба с кредитными мошенничествами является приоритетной для Центробанка в 2024 году. Тему мошенничества с заемными средствами глава ЦБ подняла на форуме «Кибербезопасность в финансах», сообщает «Интерфакс». По данным регулятора, за 2023 год мошенники похитили у банков 15,8 млрд рублей, это на 11,5% больше, чем годом ранее.

