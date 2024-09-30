Неизвестные за несколько минут обчистили бутик Louis Vuitton в центре Парижа. Ущерб — почти миллион евро

Бутик модного дома Louis Vuitton в центре Парижа был ограблен ранним утром 30 сентября. Четверо неизвестных вынесли более 100 предметов роскоши, сообщает французское издание Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.



Ограбление бутика на бульваре Сен-Жермен (6-й округ Парижа) произошло около 4:30 утра (5:30 мск). Неизвестным хватило четырех минут, чтобы вынести большую часть товаров. После они скрылись на машине в неизвестном направлении.



На данный момент причиненный ущерб оценивается в 900 тысяч евро, указывает источник.



Как передает телеканал BFM TV, прибывшие правоохранители обнаружили, что входная дверь магазина была снята с петель, а окно полностью разбито. Судя по камерам видеонаблюдения из помещения бутика, во время ограбления внутри находились четыре человека.