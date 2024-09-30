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Общество Умер актер и музыкант Крис Кристофферсон

Умер актер и музыкант Крис Кристофферсон

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Американский актер и музыкант Крис Кристофферсон умер в субботу у себя дома в Мауи, Гавайи, в возрасте 88 лет. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на заявление семьи артиста.

Причина смерти не называется, но говорится, что он мирно ушел из жизни в окружении близких.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем новость о том, что наш муж/отец/дедушка Крис Кристофферсон мирно скончался в субботу, 28 сентября, дома. Мы все так благословлены за время, проведенное с ним. Спасибо за то, что любили его все эти годы, и когда вы видите радугу, знайте, что он улыбается нам всем», — цитирует Variety заявление, сделанное от имени жены Кристофферсона Лизы, его восьмерых детей — Трейси, Криса-младшего, Кейси, Джесси, Джоди, Джона, Келли и Блейка — и его семерых внуков.

Кристофферсона называют «легендой кантри-музыки», он выступал как сольно, так и в составе группы The Highwaymen вместе с Уэйлоном Дженнингсом, Джонни Кэшем и Вилли Нельсоном и выиграл три премии «Грэмми». Среди известных его песен — Casey's Last Ride, Sunday Mornin' Comin' Down, Help Me Make It Through the Night, For the Good Times и Me and Bobby McGee.

В 70-е годы он пользовался растущей популярностью в кино, сыграв главные роли в фильме Пола Мазурски «Влюбленный Блюм» (1973), в фильме Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живёт» (1974). В 1977 году он выиграл премию «Золотой глобус» за роль распутной рок-звезды в фильме «Звезда родилась». Также снимался в вестерне Сэма Пекинпы 1973 года «Пэт Гарретт и Билли Кид», в фильме Пекинпы «Конвой», в вестерне Майкла Чимино 1980 года «Врата рая», в комиксе «Блэйд».

Всего у Кристофферсона более 100 актерских работ.

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