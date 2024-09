Умер актер и музыкант Крис Кристофферсон

Кристофферсона называют «легендой кантри-музыки», он выступал как сольно, так и в составе группы The Highwaymen вместе с Уэйлоном Дженнингсом, Джонни Кэшем и Вилли Нельсоном и выиграл три премии «Грэмми». Среди известных его песен — Casey's Last Ride, Sunday Mornin' Comin' Down, Help Me Make It Through the Night, For the Good Times и Me and Bobby McGee.