    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, ю-з

    750мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.71eur103.47

    В петербургском «Яблоке» сменился руководитель. Место Шишлова заняла Цепилова

    1164
    2 комментария

    Петербургское отделение партии «Яблоко» провело конференцию по выбору руководящих органов. В результате, как сообщили «Фонтанке» в «Яблоке», в городском отделении сменился лидер.

    Главой регионального «Яблока» стала Ольга Цепилова. Ее заместителями выбрали Дмитрия Анисимова, Егора Карпенкова, Алекандра Кобринского и Илью Киселева.

    Как утверждают в партии, средний возраст руководства омолодился почти на 30 лет.

    Ольга Цепилова получила 15 голосов делегатов из 18. Ее предложил нынешний глава партии в Петербурге депутат Заксобрания Александр Шишлов.

    Также прошло голосование за новый состав бюро. Свои позиции сохранил в нем депутат Борис Вишневский*.

    На прошедших муниципальных выборах в Петербурге партия «Яблоко» не смогла получить ни одного мандата: всех кандидатов сняли избиркомы, сославшись на ошибки в проведении конференции по выдвижению кандидатов. Также кандидата от «Яблока» сняли с довыборов в Заксобрание.

    Ольга Цепилова родилась 13 января 1958 года в городе Выборге Ленинградской области. Работает в Социологическом институте Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Возглавляет научно-исследовательскую группу социальной экологии. Кандидат социологических наук.

    * Внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close