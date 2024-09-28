В петербургском «Яблоке» сменился руководитель. Место Шишлова заняла Цепилова

Петербургское отделение партии «Яблоко» провело конференцию по выбору руководящих органов. В результате, как сообщили «Фонтанке» в «Яблоке», в городском отделении сменился лидер.
Главой регионального «Яблока» стала Ольга Цепилова. Ее заместителями выбрали Дмитрия Анисимова, Егора Карпенкова, Алекандра Кобринского и Илью Киселева.
Как утверждают в партии, средний возраст руководства омолодился почти на
Ольга Цепилова получила 15 голосов делегатов из 18. Ее предложил нынешний глава партии в Петербурге депутат Заксобрания Александр Шишлов.
Также прошло голосование за новый состав бюро. Свои позиции сохранил в нем депутат Борис Вишневский*.
На прошедших муниципальных выборах в Петербурге партия «Яблоко» не смогла получить ни одного мандата: всех кандидатов сняли избиркомы, сославшись на ошибки в проведении конференции по выдвижению кандидатов. Также кандидата от «Яблока» сняли с довыборов в Заксобрание.
Ольга Цепилова родилась 13 января 1958 года в городе Выборге Ленинградской области. Работает в Социологическом институте Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Возглавляет научно-исследовательскую группу социальной экологии. Кандидат социологических наук.
* Внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.