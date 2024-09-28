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    Экзаменационный шторм: Минобрнауки готовит выпускникам испытание на скорость принятия решений

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    Минобрнауки подготовило проект, способный серьезно осложнить жизнь выпускников. Если обновленный перечень вступительных испытаний для вузов вступит в силу в 2025 году, у школьников останется всего несколько месяцев на подготовку к новым предметам. Это может стать серьезным вызовом, особенно для тех, кто начал готовиться к экзаменам заранее, с 9-го или 10-го класса.

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    Обратите внимание, что оригинальная версия этого материала была опубликована на «Фонтанке» 24 сентября. Чтобы узнать больше и ознакомиться с полным текстом, переходите по ссылке.

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