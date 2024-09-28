Московские ученые придумали камеру сгорания, которая сжигает более 99% природного газа

Учёные Московского энергетического института разработали камеру сгорания для энергоустановок на природном газе, которая обеспечивает максимальное преобразование топлива в энергию, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».
По результатам исследований, камера позволяет сжигать более 99% природного газа. Главной особенностью новой камеры является использование смеси кислорода и углекислого газа для сжигания топлива. Учёные оптимизировали конструкцию горелки и нашли идеальные пропорции газов: 87,2% углекислого газа и кислород. Это обеспечивает стабильное кислородно-топливное горение, сравнимое с традиционными газотурбинными установками.
Кроме того, исследователи разработали улучшения для системы охлаждения, рассчитанной на работу при температуре выше 1500 градусов. Были оптимизированы параметры, такие как диаметр и угол наклона отверстий охлаждения, что позволило создать устойчивую охлаждающую завесу углекислого газа вдоль стенки камеры. Для подтверждения полученных расчётов планируется испытание модельного образца, сообщил Сергей Осипов, доцент кафедры инновационных технологий наукоемких отраслей НИУ «МЭИ».
Камера пригодится для углеродно-нейтральных энергетических установок, производящих электричество или электричество вместе с водородом.