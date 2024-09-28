    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 13

    2 м/с, южн

    748мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.71eur103.47

    Энергетический Петербург

    Московские ученые придумали камеру сгорания, которая сжигает более 99% природного газа

    543
    2 комментария

    Учёные Московского энергетического института разработали камеру сгорания для энергоустановок на природном газе, которая обеспечивает максимальное преобразование топлива в энергию, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».

    По результатам исследований, камера позволяет сжигать более 99% природного газа. Главной особенностью новой камеры является использование смеси кислорода и углекислого газа для сжигания топлива. Учёные оптимизировали конструкцию горелки и нашли идеальные пропорции газов: 87,2% углекислого газа и кислород. Это обеспечивает стабильное кислородно-топливное горение, сравнимое с традиционными газотурбинными установками.

    Кроме того, исследователи разработали улучшения для системы охлаждения, рассчитанной на работу при температуре выше 1500 градусов. Были оптимизированы параметры, такие как диаметр и угол наклона отверстий охлаждения, что позволило создать устойчивую охлаждающую завесу углекислого газа вдоль стенки камеры. Для подтверждения полученных расчётов планируется испытание модельного образца, сообщил Сергей Осипов, доцент кафедры инновационных технологий наукоемких отраслей НИУ «МЭИ».

    Камера пригодится для углеродно-нейтральных энергетических установок, производящих электричество или электричество вместе с водородом.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close