Серебряный шар в «Лахта Центре» принял первых зрителей. Как выглядит новый планетарий и что там показывают?

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербуржцы продолжают обживаться в пространствах комплекса «Лахта Центр». Набережную со смотровыми площадками для вечерних прогулок горожане освоили еще в теплый сезон, концертный зал уже однажды открывал двери ради выступления оркестра «Терема» для учителей, здесь же проходили мероприятия фестиваля Дианы Вишневой Context, а недавно открылось первое общедоступное кафе. И вот 27 сентября в рамках фестиваля «Друзья Петербурга» первые посетители пришли на сеансы в планетарий — в соседнем здании с башней. Правда, показывают пока не звезды — а работы медиахудожников, созданные специально в рамках арт-резиденции «Взаимосвязи». И только несколько дней.

«Счастливцы, успевшие зарегистрироваться за две минуты!» — улыбаются друг другу первые посетительницы в лифте, поднимаясь на пятый этаж. Мест на сеанс — всего около 70, но зал заполняется не полностью: как обычно на бесплатных мероприятиях, кто-то не доехал, поменялись планы. Однако волонтеры с готовностью расставлены на каждом повороте — от контроля безопасности в просторном холле здания, впечатляющем плавными линиями архитектурных форм, до входа в зал. Обстановка на пятом этаже (где, кстати, есть свой гардероб) — морская: белая изогнутая скамейка чем-то напоминает остов рыбы или какого-то другого морского животного, с потолка спускаются гирлянды металлических капель. Вход в зал извилист, как горный серпантин, зато при открытии дверей не образуется засветки. Кресла удобные: мягкие и широкие, как в современных кинотеатрах, но при этом, как в самолете, опускаются назад нажатием кнопки на подлокотнике.

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Первый же мини-фильм программы озадачивает: вроде бы в звуковой дорожке голос говорит о Петербурге — но в кадре неузнаваемые пейзажи, больше напоминающие то Италию, то Москву. Оказывается, это ассоциативные формы, вдохновленные эссе Батюшкова «Прогулка в Академию художеств», а вообще участникам медиалаборатории говорили, что Петр задумывал Петербург как город будущего — и это они воплощали в своих работах. Например, в основе работы Кирилла Рейва «Катальный фрактал» — чертеж Катальной горки в Ораниенбауме в продольном разрезе. А вдохновением для анимации «Цветы Екатерины» Кристины Сидоровой послужил Китайский дворец. Участников медиалаборатории, отобранных методом открытого сбора заявок, возили по пригородам Петербурга, рассказывая их историю.

Петербург самым причудливым образом преломляется в фантазии авторов и других роликов — например, у Аристарха Чернышёва на зрителя с купола-экрана «наступают» антропоморфные фигуры из переливчатых барочных завитушек-украшений Екатерининского дворца в Царском Селе. У Даниила Зуева — Исаакиевский собор оказывается среди лесов и гор. А у Степана Терещенко — «особенный Петербург» — это лес труб, над которыми, словно в детской игре, зависает, поддерживаемый потоком воздуха, вращающийся шарик — точно такой же, как сам зал планетария, в котором сидят зрители. Снаружи он выглядит именно так — это хорошо заметно из нижнего холла здания, только поначалу с большого расстояния он кажется просто архитектурным украшением.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В будущем в многофункциональном здании, которое сами сотрудники называют «горизонтальным» (других названий у него нет, оно расположено сбоку от самой башни, ближе к Приморскому шоссе), начнут регулярно работать общественные пространства — помимо планетария это кафе, рестораны и небольшие магазины. Ну а пока события, на которые открыт доступ широкой публике, проводятся «точечно». И чтобы попасть на них, нужно следить за сайтом «Лахта Центра» или его аккаунтами в социальных сетях. Ну или за проектом «Друзья Петербурга».



Алина Циопа, «Фонтанка.ру»