«Казались лишними в новой эпохе классицизма». Какой была катальная гора, которую хотят возродить в Ораниенбауме, и почему ее не стало

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Удивительная новость пролетела по новостным лентам в середине июля: в Ораниенбауме восстановят катальную горку — ту самую, по которой во времена Екатерины II скатывались гости из сохранившегося одноименного павильона архитектора Антонио Ринальди. Решение, обнародованное «Газпромом» после визита в Ораниенбаум президента Владимира Путина, прозвучало неожиданно: выстроенная 250 лет назад горка пришла в негодность и рухнула еще в первой половине XIX века . А в конце 1850-х — начале 1860-х ее разобрали и больше не восстанавливали.



Сейчас представление о грандиозном сооружении (протяженность скатов и крытых галерей была больше полукилометра в длину, стартовая высота — 20 метров ) позволяют составить только макет и чертежи. И новодел в знаковой пригородной резиденции не может не настораживать. Но при этом трудно поспорить с тем, что каждый посетитель парка, который впервые слышит про павильон «Катальная горка», оказывается поначалу разочарован, этой самой горки не увидев. Уж никак чинный аристократичный небесно-голубой павильон (хоть и недавно прошедший реставрацию) не соотносится в голове с разудалым развлечением.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Горка в свои лучшие времена простиралась на месте нынешних Западной и Восточной аллей. Кататься с нее могли сама Екатерина II , ее гости и приближенные. Кому будет разрешено кататься после нынешней реконструкции — в ГМЗ «Петергоф» (к которому относится Дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум») пока не задумываются: мол, еще только идет этап научных исследований. Но на другие вопросы «Фонтанки» о прошлом горок научные сотрудники ответили подробно.



Первый вопрос, который всегда возникает, когда речь идет о воссоздании, — что можно взять за образец? Если попытаться восстановить цепочку событий в случае с Катальной горкой, то от нее фрагментов до наших дней не дошло (ну или, по крайней мере, сведений о них нет): часть колоннады обрушилась еще в 1813-м, и кирпич оттуда разобрали «на разные починки», а 1858–1861 годах конструкцию демонтировали полностью. Причем интересно, что часть кирпичей отдали одному из крестьян, участвовавших в работах. А часть ушла на доделки южного фасада павильона — как раз того, к которому примыкала конструкция.



«В собрании Государственного музея-заповедника «Петергоф» отсутствуют исторические фрагменты ската или колоннад, однако есть чертежи XVIII века , — уточняют в ГМЗ. — Проектные гравированные чертежи Антонио Ринальди, изданные в составе увража в Риме в 1796 года , а также аксонометрический чертеж П. А. де Сент-Илера 1770-х годов . Помимо этого, аксонометрический план горы и павильона того же автора (вид сверху) есть в собрании Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Государственный музей-заповедник «Гатчина» располагает акварелью 1812 года , где просматривается место примыкания горы к павильону. В Российской национальной библиотеке хранится литография с видом Ораниенбаума, где видна часть Катальной горы».



Итак, с внешним видом разобрались. Из чего конструкция была выполнена?

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Научные сотрудники объясняют, что опорные стены и колоннады были кирпичными, их штукатурили и красили в белый цвет. А сам скат, по которому двигались коляски (катались отнюдь не на салазках, а на специально сконструированных резных золоченых колясочках в виде триумфальных колесниц, гондол и оседланных зверей), а также декоративная скульптура и балюстрада были деревянными.



«Помимо этого, известно, что нижний ярус галерей колоннад был вымощен путиловской плитой, — продолжают в ГМЗ. — На верхнем ярусе был уложен деревянный настил».



Конечно, в ходе эксплуатации конструкции подновляли, но существенных изменений в облике не произошло.

«Ремонты, осуществлявшиеся в 1780-е годы, в основном свелись к замене прогнивших деревянных частей, частичному исправлению мощения колоннад, переустройству водоотведения, — объясняют в музее. — Также в каменных опорных стенах скатов были сделаны пять сквозных проходов для избавления от сырости. Деревянная скульптура на колоннадах была снята и перекрашена, по фасадам были проведены штукатурные и малярные работы».

Но неужели и в земле не осталось никаких следов катальной горы, давшей название знаменитым «русским горкам»? Остались.

В 2007 году археологи, исследуя территорию вблизи павильона и на южной оконечности луга Катальной горы, нашли фундаменты и массивы кирпичной кладки основания опорных стен ската и колоннад (галерей), а также основание южной части колоннады.



«Насаждения пихт и елей вдоль луга предположительно были сделаны между Катальной горой и колоннадами в конце XIX века , — делятся догадками в ГМЗ. — На данный момент корневая система деревьев, вероятно, проросла в остатки фундаментов галерей».

К сожалению, счастливчики, успевшие покататься с ораниенбаумской катальной горы, не оставили об этом письменных воспоминаний. Зато текстовые описания горы сохранили в своих воспоминаниях европейские путешественники: в музее приводят в пример записки и путевые очерки немецкого публициста Иоганна Генриха Кристиана Мейера (1779), английского историка и путешественника Уильяма Кокса (1787), борца за независимость испанских колоний в Южной Америке Франсиско де Миранда (1787), профессора богословия Иоганна Иоахима Беллермана (1788), английского писателя Уильяма Томсона (1790) и французского дворянина Альфонса Фортиа де Пиля (1791).

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Мало кто знает, что у ораниенбаумской катальной горы был прототип — в Царском Селе.

«Катальная гора в Царском Селе была построена в 1753–1757 годах по проекту архитектора Франческо Бартоломео Растрелли, Катальная гора в Ораниенбауме — в 1757–1774 годах по проекту Антонио Ринальди. Традиционно в литературе автором чертежей механизмов обеих гор обычно упоминается изобретатель Андрей Нартов. Однако, учитывая тот факт, что жизнь ученого прервалась в 1756 году , вряд ли он действительно детально разработал механизм ораниенбаумской горы. Скорее всего, его чертежи, относящиеся к царскосельскому сооружению, были использованы при проектировании горы в Ораниенбауме», — подытоживают сотрудники «Петергофа».



Но, к сожалению, катальная гора в Царском Селе была снесена бесследно еще при жизни Екатерины II , вместе с павильоном (по некоторым источникам, якобы после того, как однажды она оттуда чуть не упала, когда колесо коляски вылетело из колеи, и удержал коляску могучий граф Орлов, стоявший на запятках). А после ее ухода развлечение и вовсе вышло из моды.



«Вряд ли возможно связать смерть императрицы и утрату интереса к подобным развлечениям, — рассуждают в ГМЗ. — Вероятнее всего, что катальные горы, сообразующиеся с эстетикой и идейной составляющей барокко и рококо, казались лишними в новой эпохе классицизма. После ремонта 1780-х годов , катальные горы в Ораниенбауме больше не подновлялись, и уже в 1 820-е годы были в запущенном состоянии. В 1840-е автор «Очерков Ораниенбаума» Леонид Кавелин пишет, что «величественные колоннады представляют собой только живописные развалины»».

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Однако эпоха катальных горок не ушла насовсем: они остались любимым развлечением горожан, и на льду Невы и на Марсовом поле по случаю Масленичных гуляний сколачивали деревянные горы.



А в 1810-е так называемые «русские горы» — аттракцион, похожий на летние катальные горы в Царском Селе и Ораниенбауме, — появился в Париже.

