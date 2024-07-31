«Казались лишними в новой эпохе классицизма». Какой была катальная гора, которую хотят возродить в Ораниенбауме, и почему ее не стало

Удивительная новость пролетела по новостным лентам в середине июля: в Ораниенбауме восстановят катальную горку — ту самую, по которой во времена
Сейчас представление о грандиозном сооружении (протяженность скатов и крытых галерей была больше полукилометра в длину, стартовая высота —
Горка в свои лучшие времена простиралась на месте нынешних Западной и Восточной аллей. Кататься с нее могли сама
Первый вопрос, который всегда возникает, когда речь идет о воссоздании, — что можно взять за образец? Если попытаться восстановить цепочку событий в случае с Катальной горкой, то от нее фрагментов до наших дней не дошло (ну или, по крайней мере, сведений о них нет): часть колоннады обрушилась еще в
«В собрании Государственного музея-заповедника «Петергоф» отсутствуют исторические фрагменты ската или колоннад, однако есть чертежи
Итак, с внешним видом разобрались. Из чего конструкция была выполнена?
Научные сотрудники объясняют, что опорные стены и колоннады были кирпичными, их штукатурили и красили в белый цвет. А сам скат, по которому двигались коляски (катались отнюдь не на салазках, а на специально сконструированных резных золоченых колясочках в виде триумфальных колесниц, гондол и оседланных зверей), а также декоративная скульптура и балюстрада были деревянными.
«Помимо этого, известно, что нижний ярус галерей колоннад был вымощен путиловской плитой, — продолжают в ГМЗ. — На верхнем ярусе был уложен деревянный настил».
Конечно, в ходе эксплуатации конструкции подновляли, но существенных изменений в облике не произошло.
«Ремонты, осуществлявшиеся в 1780-е годы, в основном свелись к замене прогнивших деревянных частей, частичному исправлению мощения колоннад, переустройству водоотведения, — объясняют в музее. — Также в каменных опорных стенах скатов были сделаны пять сквозных проходов для избавления от сырости. Деревянная скульптура на колоннадах была снята и перекрашена, по фасадам были проведены штукатурные и малярные работы».
Но неужели и в земле не осталось никаких следов катальной горы, давшей название знаменитым «русским горкам»? Остались.
В 2007 году археологи, исследуя территорию вблизи павильона и на южной оконечности луга Катальной горы, нашли фундаменты и массивы кирпичной кладки основания опорных стен ската и колоннад (галерей), а также основание южной части колоннады.
«Насаждения пихт и елей вдоль луга предположительно были сделаны между Катальной горой и колоннадами в конце
К сожалению, счастливчики, успевшие покататься с ораниенбаумской катальной горы, не оставили об этом письменных воспоминаний. Зато текстовые описания горы сохранили в своих воспоминаниях европейские путешественники: в музее приводят в пример записки и путевые очерки немецкого публициста Иоганна Генриха Кристиана Мейера (1779), английского историка и путешественника Уильяма Кокса (1787), борца за независимость испанских колоний в Южной Америке Франсиско де Миранда (1787), профессора богословия Иоганна Иоахима Беллермана (1788), английского писателя Уильяма Томсона (1790) и французского дворянина Альфонса Фортиа де Пиля (1791).
Мало кто знает, что у ораниенбаумской катальной горы был прототип — в Царском Селе.
«Катальная гора в Царском Селе была построена в
Но, к сожалению, катальная гора в Царском Селе была снесена бесследно еще при жизни
«Вряд ли возможно связать смерть императрицы и утрату интереса к подобным развлечениям, — рассуждают в ГМЗ. — Вероятнее всего, что катальные горы, сообразующиеся с эстетикой и идейной составляющей барокко и рококо, казались лишними в новой эпохе классицизма. После ремонта
Однако эпоха катальных горок не ушла насовсем: они остались любимым развлечением горожан, и на льду Невы и на Марсовом поле по случаю Масленичных гуляний сколачивали деревянные горы.
А в 1810-е так называемые «русские горы» — аттракцион, похожий на летние катальные горы в Царском Селе и Ораниенбауме, — появился в Париже.