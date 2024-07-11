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    Владимир Путин осмотрел Китайский дворец в Ораниенбауме и провел встречу с Бегловым

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    2 комментария

    Президент России Владимир Путин посетил дворцово-парковый комплекс Ораниенбаум и провел встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Подробности 11 июля сообщает пресс-служба Кремля.

    пресс-служба Кремля

    В Ораниенбауме глава государства осмотрел открывшийся после длительной реставрации Китайский дворец, который являлся личной резиденцией императрицы Екатерины II, а также павильон Катальной горки.

    пресс-служба Кремля

    С Александром Бегловым Владимир Путин обсудил социально-экономическую ситуацию в регионе. Губернатор Петербурга поблагодарил президента за решение и последовавший за ним федеральный закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. «Их у нас полтора миллиона человек, из них 400 тысяч — работающих, в том числе растет число работающих пенсионеров с ограниченными возможностями по здоровью», — сказал Беглов.

    пресс-служба Кремля

    Также губернатор Петербурга доложил о коммунальных проектах города и работе по благоустройству, а также о решении отменить повышение тарифов на коммунальные услуги, добавили в пресс-службе Смольного.

    Владимир Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам на пленарном заседании ПМЭФ 7 июня. Принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации федеральный закон глава государства подписал 8 июля. Он вступит в силу с 1 января 2025 года.

    По поручению губернатора Александра Беглова в городе в этом году не будут индексировать плату за водоотведение, обращение с твёрдыми коммунальными отходами и теплоснабжение. Однако с 1 июля «с учётом федеральных требований» планово повысят тарифы на электроэнергию и газоснабжение.

    В 2007 году музей-заповедник «Петергоф» и «Газпром» подписали соглашение о комплексной реставрации Китайского дворца, о восстановлении всех интерьерных залов и помещений. Как выглядит дворец после реставрации, смотрите в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 2

    почти бросил..)12 Июл 2024 в 00:37
    Забавно, губернатор уселся раньше "гаранта", типа, смотрите люди какой крутой у вас чувак, раньше - ждать себя заставил, теперь - вот так!..)
    +0−0
    AndrewBarsik12 Июл 2024 в 00:26
    Рассказываю детям, а они не верят, что когда я был такой, как они, в стране был молодой энергичный руководитель - Леонид Ильич Брежнев, которого уважали во всём мире, а с Никсоном они вообще были замечательные друзья.
    +0−0
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