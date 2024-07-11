Владимир Путин осмотрел Китайский дворец в Ораниенбауме и провел встречу с Бегловым

В Ораниенбауме глава государства осмотрел открывшийся после длительной реставрации Китайский дворец, который являлся личной резиденцией императрицы Екатерины II , а также павильон Катальной горки.

С Александром Бегловым Владимир Путин обсудил социально-экономическую ситуацию в регионе. Губернатор Петербурга поблагодарил президента за решение и последовавший за ним федеральный закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. «Их у нас полтора миллиона человек, из них 400 тысяч — работающих, в том числе растет число работающих пенсионеров с ограниченными возможностями по здоровью», — сказал Беглов.

Также губернатор Петербурга доложил о коммунальных проектах города и работе по благоустройству, а также о решении отменить повышение тарифов на коммунальные услуги, добавили в пресс-службе Смольного.

Владимир Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам на пленарном заседании ПМЭФ 7 июня. Принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации федеральный закон глава государства подписал 8 июля. Он вступит в силу с 1 января 2025 года.

