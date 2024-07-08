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    Владимир Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

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    9 комментариев

    Президент России Владимир Путин 8 июля подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

    Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам на пленарном заседании ПМЭФ 7 июня. Глава государства отметил, что данная мера коснется миллионов россиян, продолжающих трудовую деятельность после выхода на пенсию. Закрепить индексацию на законодательном уровне президент поручил «Единой России» и правительству.

    Уже 26 июня депутаты Госдумы приняли этот законопроект в первом чтении. 26 июня инициатива была принята Госдумой во втором, а затем в третьем, окончательном чтении. Позже, 3 июля, законопроект одобрил Совет Федерации России.

    Законопроект вступит в силу с 1 января 2025 года. Поправки вносятся в Федеральный закон «О страховых пенсиях»: работающие пенсионеры получают страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, не учитывающем недополученных средств. Индексацию за период с 2016 по 2024 год включат в пенсию работающих пенсионеров по завершении ими трудовой деятельности. В случае повторного возобновления трудовой деятельности в 2025 году размер пенсии не будет возвращаться к уровню 2016 года.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, что правительство внесло поправки в законопроект о модернизации налоговой системы.

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    Комментарии 9

    VKuser17419822108 Июл 2024 в 19:11
    Захотел- отменил, захотел- отменил отмену..... ну не великолепен ли? Может и пенсионный возраст милостивец вернёт?
    +0−0
    Noid08 Июл 2024 в 19:00
    Неужели Обама в конце 2015 года подписал закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам РФ?
    +1−0
    25346053108 Июл 2024 в 18:50
    Благодетель отнял и вернул.
    +2−0
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