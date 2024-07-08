Владимир Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам на пленарном заседании ПМЭФ 7 июня. Глава государства отметил, что данная мера коснется миллионов россиян, продолжающих трудовую деятельность после выхода на пенсию. Закрепить индексацию на законодательном уровне президент поручил «Единой России» и правительству.

Уже 26 июня депутаты Госдумы приняли этот законопроект в первом чтении. 26 июня инициатива была принята Госдумой во втором, а затем в третьем, окончательном чтении. Позже, 3 июля, законопроект одобрил Совет Федерации России.



Законопроект вступит в силу с 1 января 2025 года. Поправки вносятся в Федеральный закон «О страховых пенсиях»: работающие пенсионеры получают страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, не учитывающем недополученных средств. Индексацию за период с 2016 по 2024 год включат в пенсию работающих пенсионеров по завершении ими трудовой деятельности. В случае повторного возобновления трудовой деятельности в 2025 году размер пенсии не будет возвращаться к уровню 2016 года.

