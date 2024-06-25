Госдума приняла в I чтении проект о возобновлении индексации пенсий работающим

Депутаты Госдумы приняли в I чтении законопроект, возобновляющий индексацию пенсий работающим пенсионерам — механизм был заморожен с 2016 года. Об этом 25 июня сообщает парламентское издание «Дума ТВ».

Поправки в закон «О страховых пенсиях» уточняют, что работающие пенсионеры получают страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств. Согласно действующему законодательству, индексация пенсий трудящимся пожилым людям не проводится с 2016 года.

Минимальное увеличение пенсии составит 1300 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову. Она подчеркнула, что индексация возобновится с 1 февраля следующего года — на это потребуется минимум 100 млрд рублей. Обеспечить индексацию помогут доходы Соцфонда РФ, подтвердил глава Минфина России Антон Силуанов.