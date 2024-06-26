Единогласно: Госдума приняла в окончательном чтении закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам 26 июня был принят Госдумой во втором, а затем в третьем и окончательном чтении. За возобновление приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам депутаты проголосовали единогласно.



По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это «повысит производительность труда и вернет опытные кадры в экономику России». Нововведение затронет 7,87 миллиона человек.

Поправки вносятся в закон «О страховых пенсиях»: работающие пенсионеры получают страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, не учитывающем недополученных средств. Действующие ранее нормы предполагали приостановку индексации пенсий работающим пенсионерам с 2016 года. По утверждению заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, размер выплат работающим пенсионерам будет рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую бы получал человек с учетом всех индексаций с 2016 года. Индексацию за период с 2016–2024 гг. включат в пенсию работающих пенсионеров по завершении ими трудовой деятельности.

