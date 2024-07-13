В Петергофе реконструируют те самые «русские горки»

В Петергофе будет реконструирована так называемая «Катальная горка». Ее придумал в XVIII веке инженер Нартов.
О намерении провести реконструкцию сообщает музей-заповедник и Смольный 13 июля. Горка была частью общего комплекса, павильон сохранился в целости, на него можно посмотреть вживую. А вот целиком комплекс пока доступен для просмотра только на макете.
Горку реконструируют по инициативе «Газпрома».
Комплекс был возведен по проекту Антонио Ринальди, а сам механизм и машины для катания придумал инженер Андрей Нартов. Горка представляла собой прямой и три волнообразных ската, а также крытые галереи-колоннады вдоль протяженностью порядка 532 метров. Старт находился на высоте около 20 метров.
Горка появилась 250 лет назад, она стала предметом гордости Екатерины II, императрица регулярно водила кататься иностранных гостей. Именно это сооружение стало прародителем словосочетания «русские горки», когда подобные развлечения начали появляться по всей Европе.