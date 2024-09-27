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    «Подход русской традиции». Депутат Госдумы предложил оставлять мальчиков старше 8 лет с отцами при разводе

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    Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, размышляя о решении проблемы с неплатежами алиментов, предложил после развода родителей оставлять мальчиков старше 8 лет с отцами. Об этом он написал 26 сентября в своем телеграм-канале.

    «Ни один адекватный мужчина не будет требовать алиментов с женщины. Заодно сразу вырастет рождаемость и уменьшится количество разводов. Без копейки бюджетных денег», — заявил Дмитрий Кузнецов. А если мужчина все же осмелится добиваться алиментов, то «к нему придет местный Союз отцов и разберётся».

    По его словам, надо следовать русской традиции, где воспитанием подросшего мальчика занимались мужчины. Почему депутат хочет оставлять отцам сыновей только с 8 лет, остается загадкой.

    В разговоре с «Фонтанкой» 27 сентября Дмитрий Кузнецов отметил, что эту инициативу «необходимо продвигать». Депутат считает, что сейчас ничего не мешает в «интересах мальчиков, женщин, семей и бюджета» оставлять ребенка с отцами при разводе, но это вопрос правоприменения.

    При этом есть и личностный фактор: депутат отметил, что судьи — в основном женщины, и решение они выносят на основании «внутреннего убеждения». Он считает, что ситуацию может изменить решение пленума Верховного суда или другой судебной инстанции. Еще один выход: изменение «сознания судей».

    «Конечно, законодательно тоже можно что-то делать. Пока мы с отцовским сообществом, с экспертами обсуждаем — что. Есть разные пути решения проблемы неполных семей, отсутствия отцовского воспитания, нарушения прав отцов на участие в отцовском воспитании. Нет никакого равноправия, стоящего между отцами и матерями в вопросах воспитания детей. Это очевидно. Есть разные цивилизационные подходы. То, что я предложил, — это подход нашей [русской] традиции», — рассказал Дмитрий Кузнецов.

    По мнению депутата, история показывает, что нынешний тренд будет «либо в один момент переломлен, либо цивилизация в конечном итоге вымрет».

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