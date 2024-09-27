«Подход русской традиции». Депутат Госдумы предложил оставлять мальчиков старше 8 лет с отцами при разводе

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, размышляя о решении проблемы с неплатежами алиментов, предложил после развода родителей оставлять мальчиков старше 8 лет с отцами. Об этом он написал 26 сентября в своем телеграм-канале.

«Ни один адекватный мужчина не будет требовать алиментов с женщины. Заодно сразу вырастет рождаемость и уменьшится количество разводов. Без копейки бюджетных денег», — заявил Дмитрий Кузнецов. А если мужчина все же осмелится добиваться алиментов, то «к нему придет местный Союз отцов и разберётся».

По его словам, надо следовать русской традиции, где воспитанием подросшего мальчика занимались мужчины. Почему депутат хочет оставлять отцам сыновей только с 8 лет, остается загадкой. В разговоре с «Фонтанкой» 27 сентября Дмитрий Кузнецов отметил, что эту инициативу «необходимо продвигать». Депутат считает, что сейчас ничего не мешает в «интересах мальчиков, женщин, семей и бюджета» оставлять ребенка с отцами при разводе, но это вопрос правоприменения.

При этом есть и личностный фактор: депутат отметил, что судьи — в основном женщины, и решение они выносят на основании «внутреннего убеждения». Он считает, что ситуацию может изменить решение пленума Верховного суда или другой судебной инстанции. Еще один выход: изменение «сознания судей».