Иноагента Варламова* начнут преследовать по уголовной статье

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении блогера Ильи Варламова* за систематическое нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

В течение 2024 года Варламов* дважды привлекался к ответственности за нарушение закона об иноагентах, но продолжил публиковать посты и сообщения без соответствующей отметки.

Из-за этого в отношении блогера решается вопрос об уголовном преследовании по ст. 330.1 УК РФ. Максимальный срок по ней — два года лишения свободы.

