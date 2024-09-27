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Общество Иноагента Варламова* начнут преследовать по уголовной статье

Иноагента Варламова* начнут преследовать по уголовной статье

2 495
10 комментариев

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении блогера Ильи Варламова* за систематическое нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

В течение 2024 года Варламов* дважды привлекался к ответственности за нарушение закона об иноагентах, но продолжил публиковать посты и сообщения без соответствующей отметки.

Из-за этого в отношении блогера решается вопрос об уголовном преследовании по ст. 330.1 УК РФ. Максимальный срок по ней — два года лишения свободы.

* Илья Варламов внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Комментарии
10
280369823
41 минута
Респект Ильюхе!
Kit.
45 минут
Политбеженец?
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