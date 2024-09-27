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Бизнес В Госдуме просят снять мораторий на проверку заведений общепита. В правительстве не видят смысла

В Госдуме просят снять мораторий на проверку заведений общепита. В правительстве не видят смысла

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8 комментариев

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев предлагает снять мораторий на плановые проверки заведений общепита из-за участившихся случаев отравления. В аппарате правительства РФ считают, что отмена не повлияет на ситуацию, а мораторий не мешает осуществлять качественный госконтроль, пишет «Коммерсантъ» 27 сентября.

Письмо с просьбой об отмене Кошелев направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. В нем говорится, что действующий с 2022-го по 2030 год мораторий следует отменить с 1 января 2025 года. Кроме того, предлагается тщательнее следить за качеством продуктов, а также наказывать должностных лиц, нарушивших требования осуществления контроля.

Проблема массовых отравлений в заведениях существует давно. Часто такое происходит в детских учреждениях, санаториях и лагерях. Только в 2024 году в лагере в Евпатории отравились 26 детей, в тувинском «Чагытае» пострадали 46 детей, в светлогорском «Огоньке» — 32 человека. В Петербурге в детском саду «Дельфин» 26 детей получили кишечную инфекцию, восемь из них попали в больницу.

Как рассказывает основатель ресторанной группы ReCa Максим Жуков, плановые проверки нужно возвращать, так как их отсутствие расслабляет владельцев бизнеса и позволяет нарушать необходимые требования. Однако у некоторых экспертов в сфере общепита другое мнение. Так, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин считает, что снятие моратория ударит по бизнесу: плановые проверки будут заканчиваться штрафами или закрытием точек.

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Комментарии
8
282694747
1 час
Че дома не приготовить?Контейнеры на работу не взять?
-4*
1 час
Нужно себя не уважать чтобы есть у импортных специалистов!
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