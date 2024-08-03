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    В детском лагере «Огонек» произошло массовое отравление детей

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    В детском оздоровительном лагере (ДОЛ) «Огонек», расположенном в Светлогорске Калининградской области, произошло массовое отравление детей. Об этом 3 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное отделение Роспотребнадзора.

    В лагере, по данным службы, была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, в результате которой отравились 32 ребенка, и пятеро из них были госпитализированы. Несмотря на то что заболевание протекает преимущественно в легкой форме, а состоянию детей ничего не угрожает, было принято решение о досрочном приостановлении лагерной смены с сегодняшнего дня.

    На территории ДОЛ проводится эпидемиологическое расследование, ситуация находится на контроле врио губернатора области Алексея Беспрозванных.

    Ранее Роспотребнадзор зарегистрировал 43 случая кишечной инфекции в лагере «Солнечный» в Петербурге.

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    ДОЛОгонекДетский лагерьОтравление детейОстрая кишечная инфекция
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    Комментарии 4

    Guddd-Head03 Авг 2024 в 15:18
    Скрепы
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