В детском лагере «Огонек» произошло массовое отравление детей

В детском оздоровительном лагере (ДОЛ) «Огонек», расположенном в Светлогорске Калининградской области, произошло массовое отравление детей. Об этом 3 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное отделение Роспотребнадзора.

В лагере, по данным службы, была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, в результате которой отравились 32 ребенка, и пятеро из них были госпитализированы. Несмотря на то что заболевание протекает преимущественно в легкой форме, а состоянию детей ничего не угрожает, было принято решение о досрочном приостановлении лагерной смены с сегодняшнего дня.

