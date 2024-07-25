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    В детском лагере «Солнечный» более 40 случаев норовируса, 14 детей госпитализированы

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    Роспотребнадзор зарегистрировал 43 случая кишечной инфекции в лагере «Солнечный» в Петербурге. Из числа заболевших 14 детей были госпитализированы с диагнозом норовирус. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба ведомства.

    В пресс-службе уточнили, что в рамках расследования были взяты пробы у сотрудников лагеря, а также у контактных лиц и заболевших детей. Проведена проверка столовой лагеря.

    Предварительные результаты проверки выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в частности касающиеся организации питания детей, правил мытья столовой посуды и проведения уборки.

    Противоэпидемиологические мероприятия продолжаются, и Роспотребнадзор будет следить за ситуацией в лагере.

    По телефону ГБНОУ «Балтийский берег», в ведении которого находится лагерь «Солнечный», заявили «Фонтанке», что директор учреждения в отпуске, другие сотрудники отвечать на вопросы об отравившихся детях не уполномочены.

    Следственный комитет уже расследует дело, возбуждённое после вспышки кишечной инфекции у детей из лагеря «Солнечный». В апреле за медицинской помощью обратились не менее 22 детей с гастроэнтеритом. Заболевшие — школьники из Белгородской области, которые жили в лагере и выезжали на занятия в Петербург.

    В Смольном тогда сообщали, что по итогам проверки Роспотребнадзора инфицирование не связано с условиями пребывания в лагере. Однако в СК сочли, что нарушение санэпидтребований могло быть допущено при организации горячего питания, которое дети получали в лагере.

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