В детском лагере «Солнечный» более 40 случаев норовируса, 14 детей госпитализированы

Роспотребнадзор зарегистрировал 43 случая кишечной инфекции в лагере «Солнечный» в Петербурге. Из числа заболевших 14 детей были госпитализированы с диагнозом норовирус. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-службе уточнили, что в рамках расследования были взяты пробы у сотрудников лагеря, а также у контактных лиц и заболевших детей. Проведена проверка столовой лагеря.

Предварительные результаты проверки выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в частности касающиеся организации питания детей, правил мытья столовой посуды и проведения уборки.