В Крыму госпитализировали 26 детей из-за отравления в лагере

В Евпатории 26 детей отравились в оздоровительном лагере «Каламитский бриз». Их госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщили в отделе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
26 детей оказались в медучреждениях с острой кишечной инфекцией. Причиной отравления стала норовирусная инфекция.
«Установлены причины формирования очага группового заболевания детей, выявлены нарушения санитарного законодательства при организации питания, питьевого режима, дезинфекционных мероприятий. Также установлена несвоевременная изоляция первых заболевших, что способствовало распространению инфекции», — объяснили в ведомстве.
Половина заболевших детей были выявлены в ходе медицинского наблюдения за контактными. На понедельник,
В ходе расследования эпидемии проанализировали клинический материал от больных и работников, а также взяли пробы еды и воды в лагере. Сейчас в «Каламитском бризе» проводят мероприятия по предотвращению распространения инфекции: наблюдают за контактными и дезинфицируют помещения.
В Роспотребнадзоре отметили, что эпидрасследование продолжается.
Ранее «Фонтанка» писала о массовом отравлении воспитанников детского лагеря, которое зафиксировали в Туве. С симптомами острой кишечной инфекции госпитализировали 46 школьников из оздоровительного лагеря.