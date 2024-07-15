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    В Крыму госпитализировали 26 детей из-за отравления в лагере

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    7 комментариев

    В Евпатории 26 детей отравились в оздоровительном лагере «Каламитский бриз». Их госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщили в отделе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

    26 детей оказались в медучреждениях с острой кишечной инфекцией. Причиной отравления стала норовирусная инфекция.

    «Установлены причины формирования очага группового заболевания детей, выявлены нарушения санитарного законодательства при организации питания, питьевого режима, дезинфекционных мероприятий. Также установлена несвоевременная изоляция первых заболевших, что способствовало распространению инфекции», — объяснили в ведомстве.

    Половина заболевших детей были выявлены в ходе медицинского наблюдения за контактными. На понедельник, 15 июля, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

    В ходе расследования эпидемии проанализировали клинический материал от больных и работников, а также взяли пробы еды и воды в лагере. Сейчас в «Каламитском бризе» проводят мероприятия по предотвращению распространения инфекции: наблюдают за контактными и дезинфицируют помещения.

    В Роспотребнадзоре отметили, что эпидрасследование продолжается.

    Ранее «Фонтанка» писала о массовом отравлении воспитанников детского лагеря, которое зафиксировали в Туве. С симптомами острой кишечной инфекции госпитализировали 46 школьников из оздоровительного лагеря.

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    Комментарии 7

    25346053115 Июл 2024 в 12:02
    Крым и Сочи это помойки для россиян.Цивилизованные курорты для россиян недоступны.
    +2−0
    houspi15 Июл 2024 в 11:48
    Боевые комары заразу занесли?
    +3−0
    Мillemelle15 Июл 2024 в 11:37
    за такие деньги в лагерях ещё и потравят
    +2−1
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