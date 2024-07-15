В Крыму госпитализировали 26 детей из-за отравления в лагере

В Евпатории 26 детей отравились в оздоровительном лагере «Каламитский бриз». Их госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщили в отделе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.



26 детей оказались в медучреждениях с острой кишечной инфекцией. Причиной отравления стала норовирусная инфекция.



«Установлены причины формирования очага группового заболевания детей, выявлены нарушения санитарного законодательства при организации питания, питьевого режима, дезинфекционных мероприятий. Также установлена несвоевременная изоляция первых заболевших, что способствовало распространению инфекции», — объяснили в ведомстве.

