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Общество Лана Дель Рей вышла замуж за разводчика аллигаторов

Лана Дель Рей вышла замуж за разводчика аллигаторов

4 959
6 комментариев

Американская певица и автор песен Лана Дель Рей связала себя узами брака с Джереми Дюфреном, которого в зарубежной прессе называют гидом, разводчиком и даже охотником на аллигаторов. Пара обменялась клятвами в Дес-Аллеманде, штат Луизиана, — именно там Дюфрен организует свои лодочные экскурсии по болотам, пишет 27 сентября Daily Mail.

К алтарю 39-летнюю исполнительницу хита «Young and Beautiful» вел ее отец, Роберт Грант. Свадьба и прием прошли вдоль городской гавани, где под огромными белыми тентами на траве было установлено множество столов.

Для Ланы это первый брак, а вот для 56-летнего Дюфрена второй. У него также есть трое детей. Молодожены знакомы с 2019 года, об их романтических отношениях фанаты узнали в мае этого года.

Месяц назад нового возлюбленного Ланы стали обсуждать в соцсетях. Поклонников удивил выбор поп-иконы, а некоторые и вовсе называли мужчину «скуфом».

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Комментарии
6
Entrenador2005
2 часа
Разводчик решил привнести струю свежей крови в своё поголовье. Грамотное решение с точки зрения селекции.
houspi
2 часа
Совет да любовь!
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