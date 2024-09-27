Лана Дель Рей вышла замуж за разводчика аллигаторов

Американская певица и автор песен Лана Дель Рей связала себя узами брака с Джереми Дюфреном, которого в зарубежной прессе называют гидом, разводчиком и даже охотником на аллигаторов. Пара обменялась клятвами в Дес-Аллеманде, штат Луизиана, — именно там Дюфрен организует свои лодочные экскурсии по болотам, пишет 27 сентября Daily Mail .

К алтарю 39-летнюю исполнительницу хита «Young and Beautiful» вел ее отец, Роберт Грант. Свадьба и прием прошли вдоль городской гавани, где под огромными белыми тентами на траве было установлено множество столов.

Для Ланы это первый брак, а вот для 56-летнего Дюфрена второй. У него также есть трое детей. Молодожены знакомы с 2019 года, об их романтических отношениях фанаты узнали в мае этого года.