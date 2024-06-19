Батя, ну ты скуф! Как понять современную молодежь — объясняем их выражения простыми словами

Примерно так выглядит скуф. А вы знали, кто это такой? Иллюстрация: Полина Авдошина / Городские порталы Поделиться Поделиться





Новые сленговые выражения появляются с такой бешеной скоростью, что мы не всегда успеваем узнать их значение. А ведь очень важно понимать, о чём говорит ваш ребенок и быть на одной волне с ним. Специально для родителей наши коллеги из Тюмени рассказывают про значения новых слов, которые сейчас используют дети и подростки. Сколько из этих слов знаете вы?



Скуф

Образ типичного скуфа, которого представляют себе дети Фото: Shedevrum.ai Поделиться Поделиться





В 2018 году мужчина по имени Алексей Скуфьин вступил в конфликт с одним из пользователей на популярной платформе для общения «Двач» на политическую тему и даже отдельно записал видео. Там он заявил о том, что не боится анонимного соперника. После этого запись прямого эфира разлетелась на мемы — настолько яркими были фразы Алексея. Какое-то время в интернет-сообществе это активно обсуждалось, но позже благополучно забылось. В 2024 году от фамилии Алексея образовали сокращение «скуф», а термин успешно вошел в разговорную речь подростков.



Они представляют его так: мужчина старше 30 лет , который выглядит очень плохо. С лишним весом, пивным животом и залысинами. Он ворчливый и неприятный, отрицает всё новое и современное, не любит молодежь. Музыканты, блогеры, артисты и художники для скуфа зарабатывают деньги на пустоте и не заслуживают их. Зачастую обожает спорт, но только смотреть его, сам ничем не занимается. Отличительная черта — это футболки с яркими рисунками и надписями, изображением львов, волков, корон, с припиской «царь» и тому подобное. Скуф не умеет говорить грамотно и использует мат через слово. Признавайтесь, встречали таких?



Пример использования: «Моего батю постоянно пилит мать, что он пропивает получку. Вчера он пришел с завода, завалился на диван. Вот скуф». Анк

Этот моложавый мужчина тоже получил свое слово для обозначения Фото: Shedevrum.ai Поделиться Поделиться





Это противоположность скуфа. Слово пошло от английского uncle — дядя. Это мужчина старше 30 лет , который пытается быть на одной волне с молодежью. Использует тот же сленг, выбирает одежду не по возрасту и слушает современную музыку. Следит за всеми модными трендами, при этом выглядит такое поведение максимально неестественно и вызывает только кринж.



Осторожно, не станьте анком после прочтения этой статьи.

Пример использования: «А вот друг моего бати постоянно молодится, носит узкие джинсы и слушает рэп. Ну анк». Имба Это слово пришло из среды видеоигр и совсем не новое, но лишь недавно стало использоваться в широком смысле, как что-то очень крутое. Imbalance — с английского «дисбаланс», а имба уже сокращение. Всё дело в том, что персонажей в видеоиграх создают с учетом баланса плюсов и минусов, чтобы было не скучно играть. Но случается так, что появляются персонажи, которые имеют больше плюсов или вовсе не имеют минусов — это дисбаланс, то есть имба. Сейчас так можно сказать не только про персонажа видеоигры, но и про всё, что вам нравится и выходит за уровень баланса, ведь не имеет минусов.



Пример использования: «Этот новый рэпер — просто имба». Чиназес В 2020 году блогер Андре Боярский выложил видео, где в шуточной форме достает деньги из кармана оператора и говорит: «О, чиназес, сюда». Оператор добавляет: «Сюда». Спустя 4 года видео и звук завирусились в соцсетях, а слово стало популярным, но что же оно значит?

На самом деле блогер известен тем, что любит выдумывать новые слова, и «чиназес» не исключение. Определенного обозначения оно не имело, но сейчас обрело смысл одобрения. Это что-то положительное, классное, часто используется вместо ура.



Пример использования: «Победа, чиназес!» Сигма

Сигма в двух картинках Фото: фильм «Американский психопат» Поделиться Поделиться





В 2021 году в Сети стал популярен отрывок из фильма «Американский психопат», где главный герой Патрик Бэйтмен изображает эмоцию превосходства на лице, щурит глаза, поднимает брови и складывает губы в трубочку, а затем улыбается. Это называется — сделать сигму. Позже видео с другими знаменитостями, делающими такое выражение лица, стали вируситься в интернете. И до сих пор тренд остается актуальным.

Сигма — это человек уверенный, сильный и независимый, с хладнокровным характером. Он четко ставит себе цели и добивается их в одиночку. Не бегает за противоположным полом, потому что ему никто не нужен. Ухаживает за собой, заботится о своей внешности, занимается спортом. Сигма бескорыстно помогает людям, но никогда не поставит чьи-то интересы превыше своих.



Пример использования: «Мой новый знакомый такой сигма: ходит в зал, к барберу, делает маски. Ему вообще по фигу на всех, делает как хочет». НПС (эн-пи-си) Этот термин тоже пришел из вселенной видеоигр. Аббревиатура NPC — расшифровывается как non-playable character, или по-русски «неигровой персонаж». Он создан, чтобы сделать игру интереснее и реальнее. Им нельзя управлять, но он присутствует в игре и с ним можно взаимодействовать.

Несмотря на то, что жизнь — не видеоигра, часто подростки сейчас могут назвать кого-то НПС. Это человек, который не может мыслить критически и «запрограммирован» на определенное мышление. Проще говоря, у него нет своего мнения, он придерживается убеждений, которые ему кто-то навязал. Например, другой человек, общество или социальный институт. Человек-НПС создает впечатление того, кто создан только мелькать на фоне и развлекать главных героев.



Пример использования: «Никогда не видел своих соседей. НПС какие-то».

Нормис Схожий с НПС термин, но всё же есть отличие. Это слово имеет более негативную окраску. «Нормис», как можно догадаться, от слова «норма». Так обычно говорят про консервативных людей, которые ничем не выделяются. Человек живет по определенному сценарию нормальности, сформированному в его голове. Например, такому: хорошо учиться в школе, поступить в университет, получить высшее образование, вступить в брак, завести детей. Они осуждают тех, кто хоть как-то отходит от сценария такой жизни, и тех, кто чем-то отличается: поведением, внешним видом или взглядами. Главное для нормисов — это одобрение общества.

Пример использования: «У моего друга предел мечтаний — поступить в институт, а потом завести семью. Этот нормис осуждает, что я свободная личность и чайлдфри».

Альт Альт — это противоположность нормиса. Люди с альтернативным мышлением, они не такие, как все, они против системы, против стереотипов и заготовленных жизненных сценариев. У них неформальный внешний вид. У девочек яркий макияж с жирными стрелками и цветными тенями. А у мальчиков — длинные волосы, закрывающие лицо. У обоих полов обычно мешковатая одежда, сочетающая в себе стили эмо, готов и прочих субкультур. Еще альты часто красят волосы в необычные цвета: красный, синий, зеленый, розовый и тому подобные. При этом они открыты к новому и ко всем толерантны.

Пример использования: «Каждому скуфу положена альтушка с "Госуслуг"».

Современные альтушки Фото: Shedevrum.ai Поделиться Поделиться





Стэнить С английского stunning — это потрясающий, впечатляющий. «Стэнить» сейчас обрело такой смысл — восхищаться кем-то или чем-то, быть ярым фанатом. Стэн — это персонаж, которого вы любите, выражаете ему уважение и благодарность за его творчество. Так сначала говорили про кей-поп группы, но в последнее время термин всё больше входит в повседневную речь подростков, даже не интересующихся музыкой.



К-поп — это музыкальный жанр, возникший в Южной Корее, который стал очень популярен среди подростков и уже превратился в целую субкультуру.

Теперь так можно сказать про всё, что покажется классным.

Пример использования: «Я стэню OG Buda». «Плюс вайб» или «Минус вайб» Что такое вайб — ни для кого уже не секрет. Это атмосфера или настроение, которые передает человек или место. Но в 2024 году подростки стали использовать выражения «плюс вайб» или «минус вайб».



Так можно сказать про человека или ситуацию. В данном случае вайб — это именно приятная эмоция, о наличии или отсутствии которой сообщается миру или другим людям. Например, кто-то ведет себя некрасиво и портит вам настроение, вы можете сказать, что он «минус вайб». А когда произошло что-то положительное, например выглянуло солнце после дождя, можно сказать, что это «плюс вайб».

Пример использования: «Я поела в "Бургер Кинге" крылышек, плюс вайб».

Ранее мы писали, что на просторах интернета завирусился тренд «Альтушка с "Госуслуг"». Чаще всего его распространяют измотанные работой мужчины за 30 лет , единственной отдушиной которых остались лишь компьютерные игры, рыбалка или пенные напитки. Они верят, что государство должно о них позаботиться и выдать молодую девушку. Желательно на «Госуслугах», причем бесплатно, без СМС и по возможности даже без СНИЛС. Почему этот тренд стал так популярен в стране и стоит ли ожидать такого вмешательства государства в личную жизнь возрастных мужчин и юных девушек, разбирались политолог и психолог.

А кто вы из перечисленных персонажей? Скуф Анк Имба Сигма НПС Нормис Альт Кто это все такие? Расскажу в комментариях