На КАД опрокинулся самосвал. Легковая машина почти полностью засыпана щебнем

Авария с участием двух автомобилей утром 27 сентября почти полностью перекрыла проезд на юго-западе КАД, оставив свободной только одну полосу. Люди не пострадали.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 6:30 поступила информация о столкновении грузового и легкового автомобилей на 98-м километре внешнего кольца, перед съездом на Ропшинское шоссе. Грузовик опрокинулся, на проезжей части рассыпан щебень. Под него частично попала и легковушка.
«Заняты полоса безопасности, 1-я и 2-я полосы. Пострадавших нет. Подрядчик на месте, убирает щебень», — отметили в учреждении.
читатель «Фонтанки»
По данным «Яндекс.Карт», пробка растянулась на 2,5 километра. Обычно загруженность на этом участке невысокая.