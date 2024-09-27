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    На КАД опрокинулся самосвал. Легковая машина почти полностью засыпана щебнем

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    Авария с участием двух автомобилей утром 27 сентября почти полностью перекрыла проезд на юго-западе КАД, оставив свободной только одну полосу. Люди не пострадали.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 6:30 поступила информация о столкновении грузового и легкового автомобилей на 98-м километре внешнего кольца, перед съездом на Ропшинское шоссе. Грузовик опрокинулся, на проезжей части рассыпан щебень. Под него частично попала и легковушка.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    «Заняты полоса безопасности, 1-я и 2-я полосы. Пострадавших нет. Подрядчик на месте, убирает щебень», — отметили в учреждении.

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    читатель «Фонтанки»

    По данным «Яндекс.Карт», пробка растянулась на 2,5 километра. Обычно загруженность на этом участке невысокая.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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