Мурманское шоссе ночью полностью перекроют под Петербургом

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»







Монтажные работы полностью остановят движение на федеральной трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. Дорогу перекроют вскоре после полуночи 27 сентября.

С 00:10 до 00:30 полностью закроют движение в обоих направлениях на 22-м километре автодороги Р-21 «Кола», неподалеку от Мяглово, сообщает 26 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На этом участке всего четыре полосы — по две в каждую сторону.

ООО «ПрофИнженерСтрой» будет монтировать на участке П-образную металлическую опору для размещения табло и знаков переменной информации над проезжей частью. Перекрытие требуется для обеспечения безопасности во время монтажа ригеля конструкции. Чтобы не провоцировать пробки, работы запланированы на ночь.