Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +15

4 м/c,

южн.

 753мм 79%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,41
EUR 103,19
Дальневосточная развязка
Разговор с Олегом Басилашвили
Промышленный Петербург
Школы отвечают Мединскому
Как бороться с чайлдфри
Виртуальный «Подорожник»
«Последний день Помпеи»
Рейтинги «Фонтанки»
Авто Мурманское шоссе ночью полностью перекроют под Петербургом

Мурманское шоссе ночью полностью перекроют под Петербургом

1 914
1 комментарий

Монтажные работы полностью остановят движение на федеральной трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. Дорогу перекроют вскоре после полуночи 27 сентября.

С 00:10 до 00:30 полностью закроют движение в обоих направлениях на 22-м километре автодороги Р-21 «Кола», неподалеку от Мяглово, сообщает 26 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На этом участке всего четыре полосы — по две в каждую сторону.

ООО «ПрофИнженерСтрой» будет монтировать на участке П-образную металлическую опору для размещения табло и знаков переменной информации над проезжей частью. Перекрытие требуется для обеспечения безопасности во время монтажа ригеля конструкции. Чтобы не провоцировать пробки, работы запланированы на ночь.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
-4*
1 час
Холопы должны страдать!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
CHERY Элан-Моторс объявляет о старте акции в честь открытия нового дилерского центра
26 сентября, 10:00
Новости компаний
Сначала в гости, потом — домой
26 сентября, 18:00
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
26 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Сначала в гости, потом — домой
26 сентября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
26 сентября, 18:00
GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити
26 сентября, 17:15
«Главстрой Санкт-Петербург» и СПбГАСУ запустили второй образовательный курс для школьников
26 сентября, 16:25
Тихвин обзавелся быстрым мобильным интернетом
26 сентября, 16:19
Setl Group выплатил 6-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
26 сентября, 15:35
В ноябре в Петербурге пройдёт первый хакатон для самозанятых
26 сентября, 15:31
Новый апарт-отель в Санкт-Петербурге выведен в продажу
26 сентября, 15:30
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Петергофе прошли учения оперативных служб
26 сентября, 15:15
ГК «А101» оформила онлайн-ипотеку без визита в банк и бумажных документов
26 сентября, 14:15
ГК «Лидер Групп» завершает монтаж «солнечного паруса» в ЖК «Дефанс»
26 сентября, 13:55
Группа «Эталон» представила на Невском строительном форуме цифровой продукт
26 сентября, 13:10