Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+21°

пасмурно, без осадков

ощущается как +19

4 м/c,

южн.

 753мм 59%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,41
EUR 103,19
Как бороться с чайлдфри
Разговор с Олегом Басилашвили
Школы отвечают Мединскому
Промышленный Петербург
Виртуальный «Подорожник»
«Последний день Помпеи»
Дикий, дикий Тони Деанджело
Кино для школьников
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия «Гонщик» по Дворцовой продал свой «Мерседес», но с деньгами пришлось расстаться

«Гонщик» по Дворцовой продал свой «Мерседес», но с деньгами пришлось расстаться

2 856
Написать комментарий

В Петербурге наказали водителя, который попался нетрезвым за рулем «Мерседеса» на главной площади города. Поездка стоила ему прав, сотен часов отработки и денег за машину.

Подсудимый был остановлен сотрудниками ДПС около полуночи 21 ноября 2023 года у дома 2 по Дворцовой площади. Мужчина ехал за рулем Mercedes-Benz CLK 230, будучи «под градусом», сообщает 26 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. К тому же ранее автомобилист уже был оштрафован и лишен прав на 1,5 года за отказ пройти медосвидетельствование в Москве.

После остановки инспекторами на Дворцовой мужчина тоже отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Повторное нарушение уже попало под уголовную статью.

Автомобилист вину признал. Дзержинский районный суд Петербурга признал его виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ (вождение в пьяном виде лицом, подвергнутым административному наказанию за отказ от медосвидетельствования) и приговорил к 250 часам обязательных работ с лишением прав на 2 года. Также в порядке конфискации имущества с подсудимого взыскали 250 тысяч рублей, которые он получил с продажи принадлежавшего ему «Мерседеса».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Новости компаний
GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити
26 сентября, 17:15
Новости компаний
«Главстрой Санкт-Петербург» и СПбГАСУ запустили второй образовательный курс для школьников
26 сентября, 16:25
ТОП 5
Новости компаний
GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити
26 сентября, 17:15
«Главстрой Санкт-Петербург» и СПбГАСУ запустили второй образовательный курс для школьников
26 сентября, 16:25
Тихвин обзавелся быстрым мобильным интернетом
26 сентября, 16:19
Setl Group выплатил 6-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
26 сентября, 15:35
В ноябре в Петербурге пройдёт первый хакатон для самозанятых
26 сентября, 15:31
Новый апарт-отель в Санкт-Петербурге выведен в продажу
26 сентября, 15:30
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Петергофе прошли учения оперативных служб
26 сентября, 15:15
ГК «А101» оформила онлайн-ипотеку без визита в банк и бумажных документов
26 сентября, 14:15
ГК «Лидер Групп» завершает монтаж «солнечного паруса» в ЖК «Дефанс»
26 сентября, 13:55
Группа «Эталон» представила на Невском строительном форуме цифровой продукт
26 сентября, 13:10
CHERY Элан-Моторс объявляет о старте акции в честь открытия нового дилерского центра
26 сентября, 10:00
Царская дорога: из имперской столицы в Царское Село
25 сентября, 18:00