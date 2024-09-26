«Гонщик» по Дворцовой продал свой «Мерседес», но с деньгами пришлось расстаться

В Петербурге наказали водителя, который попался нетрезвым за рулем «Мерседеса» на главной площади города. Поездка стоила ему прав, сотен часов отработки и денег за машину.



Подсудимый был остановлен сотрудниками ДПС около полуночи 21 ноября 2023 года у дома 2 по Дворцовой площади. Мужчина ехал за рулем Mercedes-Benz CLK 230, будучи «под градусом», сообщает 26 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. К тому же ранее автомобилист уже был оштрафован и лишен прав на 1,5 года за отказ пройти медосвидетельствование в Москве.

После остановки инспекторами на Дворцовой мужчина тоже отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Повторное нарушение уже попало под уголовную статью.

Автомобилист вину признал. Дзержинский районный суд Петербурга признал его виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ (вождение в пьяном виде лицом, подвергнутым административному наказанию за отказ от медосвидетельствования) и приговорил к 250 часам обязательных работ с лишением прав на 2 года. Также в порядке конфискации имущества с подсудимого взыскали 250 тысяч рублей, которые он получил с продажи принадлежавшего ему «Мерседеса».