Уголовное дело возбуждено после поджога зарядной станции самокатов в Кудрово. Пламя перекинулось с детской кроватки

Полиция возбудила уголовное дело после ночной атаки на зарядную станцию электросамокатов во Всеволожском районе Ленобласти. Перед поджогом аккумуляторный шкаф бомбардировали бутылками. Подозреваемый задержан.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР)
Поводом для визита стал поджог шкафа с аккумуляторами для электросамокатов, расположенного во дворе. Начало атаки застал сотрудник кикшеринга. Он рассказал, что в четвёртом часу ночи
Шкаф всё же загорелся. По предварительным данным, пламя перекинулось с деревянной детской кроватки, которую прислонили к ящику. Огонь повредил лакокрасочное покрытие, в компании ущерб оценили в
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что возбуждено дело о покушении на умышленное повреждение имущества. Задержанный в дополнение получил протокол о мелком хулиганстве.