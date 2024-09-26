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    Уголовное дело возбуждено после поджога зарядной станции самокатов в Кудрово. Пламя перекинулось с детской кроватки

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    Полиция возбудила уголовное дело после ночной атаки на зарядную станцию электросамокатов во Всеволожском районе Ленобласти. Перед поджогом аккумуляторный шкаф бомбардировали бутылками. Подозреваемый задержан.

    Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 сентября, 34-летний житель Кудрово объясняет полицейским бесчинство на Европейском проспекте, 18/2. Сотрудники патрульно-постовой службы нагрянули к нему накануне вечером и увезли для разбирательства в отдел.

    Поводом для визита стал поджог шкафа с аккумуляторами для электросамокатов, расположенного во дворе. Начало атаки застал сотрудник кикшеринга. Он рассказал, что в четвёртом часу ночи 25 сентября видел, как житель 20-этажки бросает бутылки в оборудование компании, позднее уже на улице якобы тот же незнакомец угрожал поджогом.

    Шкаф всё же загорелся. По предварительным данным, пламя перекинулось с деревянной детской кроватки, которую прислонили к ящику. Огонь повредил лакокрасочное покрытие, в компании ущерб оценили в 300 тысяч рублей.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что возбуждено дело о покушении на умышленное повреждение имущества. Задержанный в дополнение получил протокол о мелком хулиганстве.

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    ПоджогПожарЭлектросамокатыКикшерингКудрово
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