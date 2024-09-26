На севере Петербурга избили ветерана труда. С женщины пытались снять серёжки

Пожилая уроженка Псковской области стала жертвой нападения во дворе собственного дома на Яхтенной улице в Приморском районе. 86-летнюю пенсионерку били тростью. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 сентября.
О случившемся полиции стало известно накануне днем благодаря звонку бдительной женщины. Она сообщила, что неизвестные избивают пожилую даму и пытаются отобрать у нее серёжки во дворе дома 9 по Яхтенной улице.
Прибывший на место наряд задержал 41-летнюю петербурженку и ее 37-летнего знакомого. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Пару доставили в 25 отдел полиции, оформили протоколы и поместили в камеру.
Потерпевшая вскоре написала заявление. 86-летняя ветеран труда указала, что неизвестная женщина нанесла ей не менее трех ударов тростью и один раз стукнула кулаком, после чего пыталась сорвать с уха серёжку.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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