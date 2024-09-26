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Общество Лосиха с шестью ногами попала в кадр под Петербургом

Лосиха с шестью ногами попала в кадр под Петербургом

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1 комментарий
1 из 3

Любопытные фотографии и видео сделала камера биолога Павла Глазкова во Всеволожском районе Ленинградской области.

«Во время съёмки живой природы бывают и курьёзные случаи. Вот что значит ракурс», — рассказывает Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».

«Вглядываясь в лосиху с лосёнком, я сначала подумал, что у мамы шесть ног. Живой экспонат кунсткамеры. Но стоило ей пошевелиться — и стало понятно, что дополнительные ноги — это конечности её второго детёныша», — объясняет биолог.

Но нечто необычное в этом всё-таки есть. Двойня у лосих бывает довольно редко, чаще рождается один детёныш. И лишь одна из тысячи лосих может родить тройню.

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Комментарии
1
Полно Вам, батюшка
5 минут
А жизнь то идет! Несмотря на все ваши ядерные потуги!
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