Лосиха с шестью ногами попала в кадр под Петербургом

1 из 3 Источник: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»

Любопытные фотографии и видео сделала камера биолога Павла Глазкова во Всеволожском районе Ленинградской области.

«Во время съёмки живой природы бывают и курьёзные случаи. Вот что значит ракурс», — рассказывает Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».



«Вглядываясь в лосиху с лосёнком, я сначала подумал, что у мамы шесть ног. Живой экспонат кунсткамеры. Но стоило ей пошевелиться — и стало понятно, что дополнительные ноги — это конечности её второго детёныша», — объясняет биолог.

Но нечто необычное в этом всё-таки есть. Двойня у лосих бывает довольно редко, чаще рождается один детёныш. И лишь одна из тысячи лосих может родить тройню.