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    Летучую мышь нашли в центре Петербурга прямо на асфальте. Что делать в таких случаях

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    Этих жителей Петербурга мы видим редко, хотя их в нашем городе довольно много, даже в самом центре. Что делать, если к вам попала летучая мышь, рассказывает 25 сентября в своем канале «Каждой твари по паре» биолог Павел Глазков.

    Летучую мышку прямо на асфальте заметили на Тверской улице, рядом с Таврическим садом, где обитают эти животные, пояснил Павел Глазков «Фонтанке». В такой ситуации проблема для зверька состоит в невозможности взлететь. Мышка не способна взмахнуть своими большими перепончатыми крыльями и может только ползать. Ей надо подняться на какую-то возвышенность, а в городе кругом гладкие каменные поверхности. Оставаться же на тротуаре или тем более на дороге очень опасно.

    Если вы заметили летучую мышь на асфальте, наденьте перчатки (для вашей безопасности) и посадите её на дерево. Там она может ловко передвигаться, цепляясь коготками за кору, и, если захочет, улетит. То же самое стоит сделать, если летучая мышь попала к вам в квартиру (осенью они ищут места для зимовки): посадите её в коробку, вынесите во двор и отпустите на дерево.

    Всего в Петербурге обитают семь видов летучих мышей, все занесены в Красную книгу города: рыжая вечерница, двуцветный кожан, нетопырь Натузиуса, ночницы усатая, прудовая, водяная, а также ночница Брандта. Три из них (рыжая вечерница, нетопырь Натузиуса и двуцветный кожан), как и перелётные птицы, отправляются из Петербурга зимовать в далёкие края, в том числе в Центральную Европу. Остальные зимуют или в городе, или в Ленобласти.

    Фото: «Каждой твари по паре»

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