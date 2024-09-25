Летучую мышь нашли в центре Петербурга прямо на асфальте. Что делать в таких случаях

Этих жителей Петербурга мы видим редко, хотя их в нашем городе довольно много, даже в самом центре. Что делать, если к вам попала летучая мышь, рассказывает 25 сентября в своем канале «Каждой твари по паре» биолог Павел Глазков.



Летучую мышку прямо на асфальте заметили на Тверской улице, рядом с Таврическим садом, где обитают эти животные, пояснил Павел Глазков «Фонтанке». В такой ситуации проблема для зверька состоит в невозможности взлететь. Мышка не способна взмахнуть своими большими перепончатыми крыльями и может только ползать. Ей надо подняться на какую-то возвышенность, а в городе кругом гладкие каменные поверхности. Оставаться же на тротуаре или тем более на дороге очень опасно.



Если вы заметили летучую мышь на асфальте, наденьте перчатки (для вашей безопасности) и посадите её на дерево. Там она может ловко передвигаться, цепляясь коготками за кору, и, если захочет, улетит. То же самое стоит сделать, если летучая мышь попала к вам в квартиру (осенью они ищут места для зимовки): посадите её в коробку, вынесите во двор и отпустите на дерево.

