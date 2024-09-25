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    Внезапный маневр велосипедиста перед грузовиком на Дальневосточном закончился в больнице. Видео

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    Молодой человек на электровелосипеде пострадал в ДТП в Невском районе Петербурга утром 25 сентября. Маневр, отправивший его под грузовик, засняла камера наблюдения.

    «Фонтанка.ру»

    Авария случилась в 9:26 у дома 16 по Дальневосточному проспекту. Грузовик Ford под управлением 45-летнего водителя столкнулся с электровелосипедом под управлением 18-летнего юноши. Тот, двигаясь в правом ряду, внезапно повернул налево, чтобы проехать регулируемый пешеходный переход на красный свет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    На записи с камеры видно, что грузовик и велосипедист оба ехали в крайнем ряду. Водитель фургона попытался избежать столкновения, но не вышло. При этом он сам едва не выскочил на трамвайную выделенку.

    В результате ДТП велосипедист получил травму головы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Как отмечают в главке, молодой человек ехал без мотошлема. По факту произошедшего ведется проверка.

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