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    ЕГЭ по иностранному языку могут исключить для будущих экономистов и менеджеров

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    ЕГЭ по иностранному языку могут убрать для ряда специальностей. Соответствующий проект, связанный с перечнем вступительных испытаний для приема в университеты, опубликовало Минобрнауки.

    Согласно официальному документу, который сейчас находится на стадии общественных обсуждений, экзамен по иностранному языку может быть исключен для будущих экономистов, менеджеров и тех, кто будет заниматься управлением персонала. Такие специальности перечислены в проекте. Теперь для них предусмотрены ЕГЭ по математике и русскому языку, а также по информатике, истории, обществознанию или географии — в зависимости от университета.

    «Фонтанка» пристально изучила опубликованный проект и поговорила с родителями 11-классников о том, что ждет их детей в ближайшем будущем. В случае, если в 2025 году изменения по перечню предметов для ЕГЭ будут приняты, у учащихся на подготовку останется около четырех месяцев.

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