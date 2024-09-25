ЕГЭ по иностранному языку могут исключить для будущих экономистов и менеджеров

ЕГЭ по иностранному языку могут убрать для ряда специальностей. Соответствующий проект, связанный с перечнем вступительных испытаний для приема в университеты, опубликовало Минобрнауки.



Согласно официальному документу, который сейчас находится на стадии общественных обсуждений, экзамен по иностранному языку может быть исключен для будущих экономистов, менеджеров и тех, кто будет заниматься управлением персонала. Такие специальности перечислены в проекте. Теперь для них предусмотрены ЕГЭ по математике и русскому языку, а также по информатике, истории, обществознанию или географии — в зависимости от университета.

